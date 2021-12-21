Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|7,376730
|6,20
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,096436
|6,18
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,183596
|5,94
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|20,167297
|5,01
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,138409
|5,01
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|104,240813
|8,76
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.685,353211
|7,05
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|89,487965
|6,37
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|81,624837
|5,61
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|32,696980
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,962590
|6,67
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,927872
|6,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,212720
|6,41
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,098023
|6,14
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,594747
|5,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|364,053464
|5,88
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,127436
|5,57
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,290125
|5,55
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,308201
|5,05
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,207740
|5,00
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|2,211491
|6,91
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,199031
|6,66
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,809964
|6,51
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,630346
|6,48
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|2,393677
|6,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,134726
|6,95
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|2,526705
|6,66
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|4,012019
|6,54
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,830321
|6,35
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|7,239138
|5,91
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,876951
|7,17
|HSBC Portföy Altın Fonu
|8,385379
|7,01
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,141209
|6,95
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,084075
|6,84
|İş Portföy Altın Fonu
|0,108093
|6,69
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,401958
|0,08
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,022246
|0,05
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|7,481180
|0,05
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,169403
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,245841
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi