En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,20 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 6,91 ile "TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu" ve "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,147060
|8,20
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,409677
|6,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,163288
|6,91
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|4,417308
|6,79
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|7,759703
|6,70
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,488570
|6,67
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,112346
|6,53
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,063636
|6,53
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,098129
|6,47
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,074955
|6,34
Kaynak: AA
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