Linyit üretimi Nisan ayında 10,2 azaldı - Son Dakika
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Linyit üretimi Nisan ayında 10,2 azaldı

30.06.2022 10:16
Linyit üretimi Nisan ayında 10,2 azaldı

Linyit satılabilir üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı.

Linyit satılabilir üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Nisan ayında 6 milyon 609 bin 587 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 10,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı.

Taşkömürü üretimi Nisan ayında 127 bin 792 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Nisan ayında 390 bin 886 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 arttı.

Taşkömürü ithalatı Nisan ayında 1 milyon 886 bin 865 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 24,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 35,0 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,8 azaldı.

Nisan ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Nisan ayında yüzde 99,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 77,9, taşkömüründe yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Nisan ayında taşkömürü teslimatının yüzde 45,8'i termik santrallere, yüzde 31,9'u kok tesislerine, yüzde 12,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 83,9'u termik santrallere ve yüzde 11,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,1 ile demir-çelik sanayine yapıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Linyit üretimi Nisan ayında 10,2 azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Linyit üretimi Nisan ayında 10,2 azaldı - Son Dakika
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