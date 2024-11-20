Katılım Bankaları 96,2 Milyar Liralık Sukuk İhracı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Katılım Bankaları 96,2 Milyar Liralık Sukuk İhracı Yaptı

Katılım bankaları, 2023'ün ilk dokuz ayında 96,2 milyar lira sukuk ihracı gerçekleştirdi.

20.11.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katılım bankaları ocak-eylül döneminde toplamda 96,2 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirirken, ortalama vadesi 169 gün oldu.

Sukuk, küresel İslami finans sektörünün en önemli sermaye piyasası ürünlerinden biri olarak öne çıkarken, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için cazip bir yatırım aracı haline geldi.

AA muhabirinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerin derlediği bilgilere göre, katılım bankaları yılın 9 ayında 96,2 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Bu ihraçların ortalama vadesi 169 gün olurken, tüm ihraçların yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirildiği görüldü.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 93,9'u nitelikli yatırımcıya satış yoluyla yapıldı. Halka arz yoluyla yapılan satışların oranı yüzde 5,9, tahsisli satışların oranı ise yüzde 0,1 oldu.

9 aylık dönemde en fazla sukuk ihracı 26,2 milyar lira ile Kuveyt Türk tarafından gerçekleştirildi. Emlak Katılım Bankası 21 milyar lira, Ziraat Katılım Bankası 18,7 milyar lira, Albaraka Türk 13,9 milyar lira, Vakıf Katılım 11 milyar lira ve Türkiye Finans 5,5 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.

11 yılda 487,3 milyar liralık sukuk ihracı

2013-2024 yıllarında toplamda 487,3 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleşirken, bu ihraçların ortalama vadesi 141 gün oldu.

Sukuk yapısına göre ihraç hacimlerine bakıldığında, 407,5 milyar lirası yönetim sözleşmesine dayalı olarak belirlenirken, 78,1 milyar lirası hibrit yapıya, 1,2 milyar lirası sahipliğe dayalı ve 431,6 milyon lirası alım satıma dayalı şekilde ihraç edildi.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 83,2'si nitelikli yatırımcıya satış şeklinde gerçekleştirilirken, yüzde 8,8'i halka arz yoluyla, yüzde 8'i ise tahsisli satış yoluyla yapıldı.

11 yıllık dönemde en fazla sukuk ihracı 92,8 milyar lira ile Kuveyt Türk tarafından gerçekleştirildi. Ziraat Katılım Bankası 88 milyar lira, Vakıf Katılım 84,8 milyar lira, Emlak Katılım Bankası 78,4 milyar lira, Albaraka Türk 74,2 milyar lira ve Türkiye Finans 69,2 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Katılım Bankaları 96,2 Milyar Liralık Sukuk İhracı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:09 Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: Katılım Bankaları 96,2 Milyar Liralık Sukuk İhracı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.