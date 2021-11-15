Üye Girişi
Kavaklıdere AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı - Son Dakika

Kavaklıdere AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı

15.11.2021 16:56
Kavaklıdere AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesinde inşa ettiği atıksu arıtma tesisi için 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi'ni aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesinde inşa ettiği atıksu arıtma tesisi için 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi'ni aldı. Alınan bu belge sayesinde, tesiste kullanılan enerji bedelinin MASKİ'ye geri ödemesi yapılarak bütçe tasarrufu sağlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde işlettiği 19 çevre dostu atıksu arıtma tesisiyle daha sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. Yüksek verim prensibiyle çalışarak atıksuların insan ve doğaya verdiği zararların önüne geçen bu tesisler, ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı Alaşehir Kavaklıdere Atıksu Arıtma Tesisi için 5 yıl süreyle geçerli olan 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi'ni aldı. Bu sayede MASKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazandı. Çevre Kanununun 29. maddesi uyarınca; 'Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik' kapsamında atıksu arıtma tesisinin işletilmesinde kullanılan enerjinin, her yıl Bakanlar Kurulu'nca belirlenen oranda kuruma geri ödemesi yapılacak. Alınan belge ile enerji maliyeti açısından büyük oranda tasarruf sağlanacak.

Enerji teşvikinden faydalanmaya hak kazanan her yeni tesisle birlikte Manisa'nın ve Manisalıların da kazandığını belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "İşlettiğimiz atıksu arıtma tesislerimizle Manisa'mızın geleceği için çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından verilen çevre izinlerimiz sayesinde enerji teşviklerinden faydalanarak kurum bütçemizi koruyoruz. Bu izni almaya hak kazanan her tesisimizle birlikte, Manisa'mız ve Manisalı vatandaşlarımız da kazanmaya devam edecek" dedi. - MANİSA

Kavaklıdere AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı
Kavaklıdere AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı
Kavaklıdere AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Alaşehir, Manisa, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kavaklıdere AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı 16:43 Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi 16:42 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı! 16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı 16:00 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
Mucize kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda fark etti 15:39 Mucize kurtuluş! Yetkililer, batmak üzere olan uçağın üzerindeki pilotu son anda fark etti AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret 14:51 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret

Son Dakika Haberleri
16:42 Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım
16:41 Son dakika: Fiyat 7 liraya doğru koşuyor! LPG oto gaza zam geldi
16:31 Galatasaray-Fenerbahçe maçının oranları şaşırttı!
16:23 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatteki magazin olayları
16:19 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!
15:59 Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
15:48 Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım Kılıçdaroğlu: Sessiz kalmayacağım         
16:43
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!         
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!         
16:17
Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi Selin Ciğerci'den ayrılan Gökhan Çıra, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi         
15:58
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi         
14:14
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti         
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Geçmesini beklediler         
12:40
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 17:01:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kavaklıdere AAT'nin 'Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi' alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement