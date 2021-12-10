Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Borç. Ar. EYF
|0,176942
|1,20
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,155652
|1,10
|Türkiye Hay. ve Em. ZEM Kamu Dış Borç. Araç. EYF
|0,091304
|1,04
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF
|0,086172
|1,03
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,160856
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,098800
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,032169
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,013894
|0,64
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,029457
|0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012889
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,177557
|2,42
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,148295
|2,25
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,209762
|1,98
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,126114
|1,92
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,255290
|1,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,047390
|4,24
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,097201
|1,79
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,058603
|1,70
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,041176
|1,65
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,043757
|1,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF
|0,020452
|1,74
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,096887
|1,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067404
|1,60
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,051411
|1,23
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,035554
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,082948
|0,80
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,051430
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,083900
|0,79
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,091374
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,082614
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,087910
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027295
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,075644
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083042
|0,04
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079107
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi