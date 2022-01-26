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Kayısı çekirdeğinde 17,3 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Kayısı çekirdeğinde 17,3 milyon dolarlık ihracat

26.01.2022 11:06
Kayısı çekirdeğinde 17,3 milyon dolarlık ihracat

Malatya'dan geçen yıl 17 milyon 321 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihraç edildi.

Malatya'dan geçen yıl 17 milyon 321 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihraç edildi.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında 3 bin 741 ton kayısı çekirdeği dış satımından 9 milyon 784 bin dolar elde edildi. İhracat 2021'de miktar olarak 1678 ton, gelir olarak 7 milyon 537 bin dolar arttı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına rağmen kayısı çekirdeği ihracatından önemli miktarda kazanç sağlandığını söyledi.

Kent ve bölge ekonomisi için kayısı çekirdeğinin önemli olduğunu belirten Özcan, şöyle konuştu:

"2021 yılını bir önceki yılla kıyasladığımızda hem miktarı hem de gelirimizi ciddi anlamda artırdık. 2021 yılında 5 bin 419 ton kayısı çekirdeği ihraç ederek, karşılığında ülke ekonomisine 17 milyon 321 bin dolar gelir sağladık. 2020 yılında ise 3 bin 741 ton dış satıma karşılık 9 milyon 784 bin dolar girdi sağlandı. İhracatta çok önemli bir artış söz konusu. İhracat miktarına paralel, elde edilen geliri artırmak önemli."

Hedef 10 bin ton ihracat

Kayısı çekirdeği ihracatını 10 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Özcan, "Gelirleri maksimum düzeyde artırmayı hedefliyoruz. En önemli alıcılarımızın başında İtalya geliyor. Bir taraftan mevcut pazarlarımızı korumaya, öte taraftan yeni pazarlar aramaya devam ediyoruz. Bu yılı çok daha iyi rakamlarla kapatmayı düşünüyoruz." dedi.

Kayısı çekirdeğinin en önemli muadilinin badem, dünya badem sektörünün merkezinin de ABD olduğunu dile getiren Özcan, badem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kayısı çekirdeğine yöneliş olduğunu söyledi.

Özcan, "Kayısı ülke için stratejik bir ürün. AB coğrafi işaret tescilli kayısı, dünyada kuru meyve grubunun en kıymetli ürünü. Kayısının bu avantajını, kayısı çekirdeğinde de fırsata çevirmek istiyoruz. Avrupa ülkelerine ciddi anlamda kayısı çekirdeği ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Malatya, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayısı çekirdeğinde 17,3 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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