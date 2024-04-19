Kayısı ihracatı hız kesmiyor
MALATYA - Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Mart ayında 6 bin 191 kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek, 37 milyon 358 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi.
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da kent ekonomisinin lokomotifi olarak değerlendirilen kayısıda depreme rağmen ihracat hedeflerinde sapma olmadığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yeni sezon hedeflerinin ise 100 bin ton ihracat ile 750 milyon dolar gelir olduğunu belirtti.
"Ocak- Mart aralığında 19 bin 210 ton ihracat gerçekleştirildi"
Mart ayında 6 bin 191 kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek, 37 milyon 358 bin dolar gelir elde edildiğini kaydeden Başkan Özcan," Kuru kayısıda ihracatımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Mart ayında da yine dünyanın dört bir yanına 6 bin 191 ton ihracat gerçekleştirerek 37 milyon 358 bin dolar gelir elde ettik. Geçtiğimiz yıllara paralel olarak baktığımızda Ocak-Mart döneminde yapılan ihracatlar da kısmi bir miktarda gerileme söz konusu bununda tabi bir çok sebebi var. İlk çeyreği aslında tahmin ettiğimiz gibi kapattık. 2024 yılının Ocak- Mart aralığında toplamda 19 bin 210 ton kuru kayısı ihracattı gerçekleştirdik bununla birlikte 113 milyon 832 bin dolarda gelir elde etmiş olduk. Geçen yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen ihracat rakamları ile bu yılın rakamları paralellik gösteriyor. Bu rakamlar bütün olumsuzluklara rağmen elde edilen rakamlar. Kentteki özellikle insan iş gücü kaybı ve kapasite sorunu devam ediyor " dedi.
"Yeni sezon hedefimiz 100 bin ton ihracat 750 milyon dolar gelir"
Yeni sezona dair de açıklamalarda bulunan Başkan Özcan," Meyve bağlama dönemindeyiz. Tahmini rekolte çalışmaları yakında başlayacak ve devamında da hasat dönemi gelecek. Hasat döneminde özellikle iş gücü ihtiyacı ciddi anlamda gündeme gelecek. Bu noktada depremin ortaya çıkardığı olumsuzlukları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Depremle birlikte verdiğimiz göçten dolayı kaybettiğimiz iş gücünün telafisi için şehirdeki yaşam emarelerinin özellikle çarşı merkezi dediğimiz ticaret aksların biran önce ayağa kalkması gerekiyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen de dünyanın dört bir yanına ihracatımız devam ediyor. 100 bin ton ihracatla 500 milyon dolar gelir hedefinden çıktık, bu yıl 100 bin ton ihracatla 750 milyon dolar gelir elde etme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde 3 aylık bir süre var. 1 Ağustos 2023 'de başlayan süre 31 Temmuz 2024'te tamamlanacak" diye konuştu.
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