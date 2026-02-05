Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Bir markette tezgahtaki kayısı fiyatını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Mevsimi dışında satışa sunulan kayısının kilogram fiyatının 999 TL olduğunu fark eden bir tüketici, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

TANESİ 14 LİRA

Etiketteki rakam kısa sürede viral olurken, meyvenin yüksek fiyatı kullanıcılar arasında büyük şaşkınlık yarattı. Kilosu neredeyse bin liraya dayanan kayısının tane fiyatı da dudak uçuklattı. Yapılan hesaplamalara göre tek bir kayısının fiyatı 14 liraya denk geldi.