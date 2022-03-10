Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi Denizli'de hayata geçiyor - Son Dakika
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Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi Denizli'de hayata geçiyor

10.03.2022 11:25
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi Denizli'de hayata geçiyor

DENİZLİ (İHA) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yürütülen ve Denizli'nin 7 pilot ilden birisi olduğu 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projesi, il genelinden 400 kadın işveren ve 400 kadın işçinin katılımıyla başlıyor.

DENİZLİ (İHA) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından yürütülen ve Denizli'nin 7 pilot ilden birisi olduğu 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projesi, il genelinden 400 kadın işveren ve 400 kadın işçinin katılımıyla başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA-Instrument for Pre Accession) "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar" bileşeni altında Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (WOMEN-UP) projesi uygulanıyor. 7 farklı ilde 32 ay sürecek projenin pilot illerinden olan Denizli'de de tüm hazırlıklar tamamlandı.

Proje hakkında bilgiler veren Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin, "Girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale dönüştürmek ve Türkiye'yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi (Women-Up) oluşturulmuştur. Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanacak olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir. Bu proje kapsamda 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır. Bu proje 7 ilde uygulanacak olup, bu illerden biri de Denizli'dir. Denizli ilinin kontenjanı 400 kadın işveren ve 400 kadın işçidir. 20 ay süreyle 2022 yılında 3 bin 984 TL tutarında destek sağlanması söz konusudur. İlimizdeki kadın işverenlere ulaşılması ilimizin projeden verimli bir şekilde yararlanması açısından önem arz etmektedir" dedi.

Denizli'ni pilot iller arasında yer aldığı "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi" projesinin, 14 Mart 2022 Pazartesi günü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Bahattin Topuksak'ın katılımıyla düzenlenecek toplantıyla tanıtılacağı belirtildi. - DENİZLİ

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Sosyal Güvenlik Kurumu, İstihdam, Denizli, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi Denizli'de hayata geçiyor - Son Dakika


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