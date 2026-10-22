Kaymakam Atam, Hisarcık\'ta köylerdeki yapım işlerinin son durumunu inceledi

Kaymakam Atam, Hisarcık'ta köylerdeki yapım işlerinin son durumunu incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerinde yürütülen yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Atam, yetkililerden bilgi alarak çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için incelemelerde bulundu.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam, Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerinde yürütülen yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Erkan Atam, ilçeye bağlı Saklar, Kurtdere, Güldüren, Beyköy ve Tokat köylerinde Kaymakamlık tarafından yürütülen yapım işlerini yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Atam, projelerin ilerleyişini değerlendirdi.
Köylerin ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için incelemelerde bulunuldu.
Kaymakam Atam, köylerde gerçekleştirilen hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
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