Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda İçme Suyu Yatırımı Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda İçme Suyu Yatırımı Yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı\'nda İçme Suyu Yatırımı Yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Pınarbaşı ilçesinde 11 milyon 300 bin lira maliyetle içme suyu yatırımı yapacak. KASKİ, Tahtaköprü Mahallesi'nde 9 bin 800 metre içme suyu hattı imalatı için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projenin ilçe halkına ve şehre hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirtti.

08.05.2024 12:15
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Pınarbaşı ilçesinde 11 milyon 300 bin lira maliyetle içme suyu yatırımı yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı revize ederek altyapıda kalıcı çözümler üretmeyi amaçlayan KASKİ, Tahtaköprü Mahallesi'nde 9 bin 800 metre içme suyu hattı imalatı için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu temini çalışmalarını merkez ve ilçelerde ihtiyaç önceliğine göre belirlenen bölgelerde sürdürdüğünü ifade etti.

Tahtaköprü Mahallesi'nde içme suyu temini için önemli bir proje başlattıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İş kapsamında yeni nesil O-PVC borular kullanarak 11 milyon 300 bin TL maliyet ile toplam uzunluğu 9 bin 800 metre olan içme suyu isale hattı imalatı çalışmalarımızı tüm hızla sürdürüyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde bitirerek orada yaşayan hemşehrilerimize sağlıklı ve kaliteli içme suyu ulaştıracağız. Yapılacak projemizin ilçe halkımıza ve şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yatırımlarımız devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Pınarbaşı'nda İçme Suyu Yatırımı Yapacak - Son Dakika

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