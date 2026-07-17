Kayseri'de 4 Jeotermal Kaynak İhalesi - Son Dakika
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Kayseri'de 4 Jeotermal Kaynak İhalesi

17.07.2026 08:25
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Kayseri'nin 4 ilçesinde jeotermal kaynak arama sahaları ihale ediliyor. İhaleler 3 Ağustos'ta.

Kayseri 'de 4 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin İncesu, Yeşilhisar ve Sarız ilçelerinde bulunan 4 jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 2000 hektar ile 4 bin 863,27 hektar arasında değişen sahalar için ihale bedelleri 648 bin 780 lira ila 1 milyon 577 bin 596 lira, geçici teminat tutarları ise 19 bin 463 lira 40 kuruş ila 47 bin 327 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu sahalara ilişkin ihaleler 3 Ağustos saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de 4 Jeotermal Kaynak İhalesi - Son Dakika

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