Dev bakır firması konkordato sürecine girdi! - Son Dakika
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Ekonomi

Dev bakır firması konkordato sürecine girdi!

Dev bakır firması konkordato sürecine girdi!
03.06.2025 15:17
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Kayseri'de faaliyet gösteren ve sektörün önemli isimlerinden olan İnka Bakır Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Şirket, borçlarını ödeyebilmek için bu yolu seçtiğini açıkladı. Şirket, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 3 ay süreyle geçici mühlet aldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve sektörün önemli isimlerinden olan İnka Bakır Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato sürecine girdi. Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İnka Bakır'ın konkordato başvurusu üzerine firmaya 3 aylık geçici mühlet verildi. Süreç, 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.01 itibariyle resmen başlamış oldu.

RESMİ DUYURU MAHKEME KANALIYLA YAPILDI

Mahkemece yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Davacı İnka Bakır Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirket tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle; Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 27354/Merkez sicil numarasında kayıtlı firma hakkında 29.05.2025 tarih ve saat 14.01'den başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararının verilmesine…

KONKORDATO KOMİSERLERİ ATANDI

Mahkeme, geçici mühlet kararının ardından şirketin mali sürecini gözetmek üzere konkordato komiserlerinin atanmasına da hükmetti. Komiserler, süreç boyunca firmanın mali yapısını ve ödeme kabiliyetini denetleyecek.

5 YILLIK FİRMA ZOR DURUMDA

2020 yılında kurulan İnka Bakır Sac Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 5 yıldır Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor. Firma, bugüne kadar hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hizmet sunuyordu. Mevcut durumda yaşanan finansal zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulunulduğu bildirildi.

Ekonomi Türkiye, Mahkeme, Kayseri, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev bakır firması konkordato sürecine girdi! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay:
    Beş yılda nasıl sektörde dev olmuş hattir ordan kağıttan kaplan 2 0 Yanıtla
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