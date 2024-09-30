Kayseri'de Gurbetçi Sezonu Durgun Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Gurbetçi Sezonu Durgun Geçti

Kayseri\'de Gurbetçi Sezonu Durgun Geçti

Gayrimenkul satışları, gurbetçi ziyaretlerinin ardından yüzde 20 düştü, fiyatlar yüksek kaldı.

30.09.2024 13:45
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Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, bu yıl gurbetçi sezonunun durgun geçtiğini ve geçtiğimiz yıla oranla gayrimenkul satışlarında yüzde 20'ye yakın düşüş olduğunu kaydetti. Başkan Atasoy, "Gurbetçilerimiz ziyaretlerini yaptılar, tekrar işlerinin başına yurt dışına gittiler" dedi.

Gurbetçi vatandaşların şehirden ayrılmalarıyla gurbetçi sezonunu tamamlayan Kayseri'de gayrimenkul satışları beklenen oranda olmadı. Gurbetçilerin fiyatların yüksek olması nedeniyle bu yıl gayrimenkul yatırımı yapmadığını aktaran Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "Gurbetçi sezonu maalesef 2023'te olduğu gibi 2024'te de aynı pozisyonda geçti. Gurbetçilerimiz sılayırahim yapıp gittiler, gayrimenkul alışverişleri çok olmadı. Çünkü onların da bizlere sunmuş oldukları en büyük sebepler; fiyatların çok yüksek olduğu, dövizde geçen yıla oranla çok bir artış olmadığıydı. Böyle olunca ne kendileri için gayrimenkul yatırımı yaptılar, ne de böyle bir alışveriş içerisine girdiler. Ziyaretlerini yaptılar, tekrar işlerinin başına yurt dışına gittiler. Gurbetçilerimizden umduğumuzu bulamadık. Diğer sektörler de öyle. Geçmiş dönemlerde tekstil sektörü olsun, kuyumcular olsun tatil sezonu biraz hareketli geçiyordu ama bu sene o sektörler de gurbetçilerimizden talep görmedi" dedi.

"Yüzde 20 oranında düşüş oldu"

Geçtiğimiz yılın bu yıla oranla daha hareketli geçtiğini sözlerine ekleyen Başkan Atasoy, "Açık konuşmak gerekirse 2023 yılı bu yıldan daha iyiydi. Gurbetçi sezonu olarak bu yıl daha durağan geçti. Geçen yıla oranla yüzde 20 oranında düşüş oldu. Daha önceden gurbetçilerimiz şöyle bir yol izliyordu; gurbetçilerimiz eşine, dostuna, akrabasına ekonomik olarak belli bir kısım destek veriyordu. Şimdi bu destek de kalmadı. Kendileri almak istiyor, alamıyor. Geçtiğimiz dönemde 30-40 bin euro bazında daire alırken şu anda neredeyse yüzde 100 artışla karşılaştılar. Ama fiyatlarda yapacak bir şey yok; inşaat maaliyetleri her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, kayseri, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Gurbetçi Sezonu Durgun Geçti - Son Dakika

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