Jeotermal Kaynaklı Sera OTB büyümesini sürdürüyor

09.01.2026 10:09  Güncelleme: 10:11
Kayseri Valiliği ve Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi, 1.2 milyon metrekare alanda 5 milyar TL yatırım ile hayata geçiriliyor. Proje, Kayseri'nin sebze ve meyve üretimini artırmayı hedefliyor.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi, hız kesmeden büyümeye devam ediyor.

Toplam 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırımla Kayseri tarımı açısından stratejik öneme sahip olan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB Projesi'nde 6. kuyudan da sevindirici sonuç alındı. Bu kuyudan da sıcak suya ulaşılırken; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız ve protokol üyeleri bölgeyi ziyaret ederek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında heyete eşlik eden Bölge Müdürü Burak Yıldırım, proje alanına ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Yıldırım; "Bulunduğumuz alan 6. kuyu bölgemizdir. Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera OTB olarak altyapı ve üstyapı yatırımlarımız tamamlandığında, bölgede toplam 5 milyar TL'lik bir yatırım hayata geçirilmiş olacak. Tüm seralarımız tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, Kayseri'nin yıllık 10 bin ton olan sebze ve meyve üretimini 35 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu üretimle birlikte yıllık yaklaşık 3 milyar TL'lik ekonomik katkı sağlanacak. Bunun 35 milyon dolarlık kısmı ise ihracata yönelik olacak. Bölgede bin 500 kişiye istihdam sağlanacak olup, çalışanların yüzde 75'ini kadınlar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise yaptığı değerlendirmede, "Kayseri tarımı açısından tarihi bir dönüm noktasındayız. Yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırımın sonunda bin 500 kişinin istihdam edileceği ve 35 milyon dolarlık sebze ihracatının gerçekleştirileceği çok önemli bir projeyi yerinde inceliyoruz. Kayseri Ticaret Borsası Başkanımız Recep Bağlamış ve ekibinin bu projede büyük emeği bulunuyor. Kendilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda 7. kuyudayız. MTA Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kadın istihdamının ağırlıkta olacağı bu projenin kısa sürede tam kapasiteyle faaliyete geçmesini heyecanla bekliyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız da konuşmasında; "Bu bölgede üretilecek ürünler, daha düşük maliyetle ve daha kısa mesafelerde tüketiciye ulaşacak. Bu durum hem üretici hem de tüketici açısından büyük önem taşıyor. Bakanlığımız için gıda arz güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyacını karşılamak temel politika alanlarımızdan biridir. Bu kapsamda üretimi ve arzı artıracak her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Yerel yöneticilerimizin, valiliklerimizin ve belediyelerimizin verdiği destek de bizler için son derece kıymetlidir. Tüm paydaşlara teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise; "Bu projenin bin 500 hanımefendiye istihdam sağlaması, ihracat yoluyla Kayseri ekonomisine katkı sunması ve modern seracılık uygulamalarını şehrimize kazandırması son derece memnuniyet verici. Başta Ticaret Borsamız olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza ve özellikle MTA'ya teşekkür ediyorum. İnşallah Erciyes Kayak Merkezi için sıcak su konusunda da desteklerini bekliyoruz. Projenin Kayseri'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Program kapsamında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüntülü görüşme gerçekleştiren heyet; Bakan Yumaklı'ya destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Bakan Yumaklı da projenin kısa sürede hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elmalı Bölgesi ziyaretinin ardından Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyet; Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi kapsamında elektrik ve altyapı ihalesini kazanan Yakındoğu Enerji Mekanik Proje İnşaat Firması sahibi Fahrettin Oktay ile imza töreninde bir araya geldi. Törende, proje sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, bölgede çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gerekli tüm gayretin gösterileceği vurgulanırken, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB), jeotermal enerjinin yenilenebilir ve çevreci yapısından faydalanarak yılın 12 ayı modern sera üretiminin yapılmasını amaçlayan, tarımsal verimliliği ve istihdamı artıracak stratejik bir projedir. Bu tür OTB'ler; enerji maliyetlerini düşürürken sürdürülebilir tarımı destekler, bölgesel kalkınmaya ve ihracata önemli katkılar sağlar. Bu kapsamda altyapı ve elektrik ihalesini kazanan Yakındoğu Enerji Mekanik Proje İnşaat Firmasını tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli görevde başarılar diliyorum. Projenin Elmalı'mıza, üreticilerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

