Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

Kayseri'de haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor. Pazarcılar sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurarken vatandaşlar da ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarına akın ediyor. Pazarda meyve ve sebzelerin kilo fiyatları da belirlendi.

14.06.2024 13:14
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Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri'de haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram için hazırlıklarını yapan pazarcılar da sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kurarken bayrama sayılı günler kala vatandaşlar semt pazarlarına gelerek ihtiyaçlarını karşılıyor. Pazarda meyve ve sebzelerin kilo fiyatları şu şekilde oluştu:

"Erik 100 TL, Çilek 85 TL, Muz 50 TL, Kayısı 60 TL, Şeftali 65 TL, Kiraz 50 TL, Kavun 15 TL, Karpuz 12,5 TL, Elma 20 TL, Çeri domatesi 35 TL, Salatalık 50 TL, Biber 40 TL, Kabak 20 TL, Patlıcan 25 TL, Yeşil fasulye 40 TL, Patates 20 TL, Soğan 20 TL, Domates 20 TL, Yeşillikler tane 15 TL, Limon 50 TL, Dolma biber 30 TL, Havuç 10 TL, Kırmızı Lahana 35 TL, Kapya biber 40 TL." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala semt pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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