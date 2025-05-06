Kayseri'de Kurbanlık Tavsiye Fiyatları Açıklanırken Kesim Ücretleri de Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Kurbanlık Tavsiye Fiyatları Açıklanırken Kesim Ücretleri de Belirlendi

Kayseri\'de Kurbanlık Tavsiye Fiyatları Açıklanırken Kesim Ücretleri de Belirlendi

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların tavsiye fiyatlarını açıkladı. Erkek büyükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, kesim ücretleri de duyuruldu. Başkan, vatandaşlara güvende kurbanlık alabilecekleri bilgisini verdi.

06.05.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkların tavsiye fiyatlarını açıkladı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açıklamalarda bulunarak, "Kurbanlık tavsiye fiyatları, 2025 yılı erkek büyükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş dişi büyükbaş canlı kilogram fiyatı 275 TL, erkek küçükbaş canlı kilogram fiyatı 300 TL, damızlık vasfını yitirmiş küçükbaş canlı kilogram fiyatı 250 TL, büyükbaş hisse olarak 25 bin ile 30 bin TL arasında. Küçükbaş adet olarak ise kurbanlık 17 bin TL ile 25 bin TL arasında tavsiye fiyatları oluştu" ifadelerini kullandı.

Kesim ücretlerini de açıklayan Başkan Bağlamış, "Büyükbaş kesim ücreti 7 bin TL, büyükbaş paylama ve parçalama bedeli 4 bin TL, küçükbaş kesim ücreti olarak bin 500 TL, küçükbaş paylama ve parçalama ücreti bin 500 TL olarak öngörülmüştür" dedi.

Ayrıca kıyma çekim ücreti kilogram başına 20 TL, sucuk dolum kg 20 TL olarak belirlendiğini ve tavsiye fiyatları besici üreticiler ve et kombina firmalarla yapılan istişareler neticesinde belirlendiğini söyleyen Başkan Bağlamış, "Tarım ve il müdürlüklerimizin ve belediyelerimizin belirlemiş olduğu kesim alanlarında, özel kombinalarda ve kurbanlık satışı yapılan tesislerde kurban kesim hizmeti verilecektir. Vatandaşlarımız kurbanlık konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Endişe etmeden rahatlıkla kurbanlıklarını bulabileceklerdir. İlimizde yeterince kurbanlık sayısı mevcuttur ifadelerini kullandı.

Hayvan alımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Başkan Bağlamış, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımız, kurbanlıklarını Belediyeler tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla temin edebilirler. Kesim işlemlerinin ise Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatlı mezbaha ve kombineler de, belediyelerin belirlediği geçici kesim alanlarında ya da besi çiftliklerinde yapılması büyük önem taşıyor."

Başkan Bağlamış, kurbanlık hayvanlarda kulak küpesinin olması gerektiğinin altını çizerek, "Veteriner sağlık raporu bulunmayan, çok zayıf görünen, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç, etleri yeterince olgunlaşmamış, bakışları cansız, salya akıntısı olan ya da uzuvları eksik hayvanlar kesinlikle alınmamalı" şeklinde konuştu.

Et çekiminde 'merdiven altı' uyarısı

Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Başkan Bağlamış, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da merdiven altı et çekimine kesinlikle izin verilmeyecek. Vatandaşlarımızdan ricamız, et çekim ve sucuk dolum işlemlerini hijyen kurallarına uygun olarak çalışan kasaplarda, marketlerde ve şarküteriler de yaptırmalarıdır. Bayram döneminde ortaya çıkan, seyyar ve denetimsiz et çekim hizmetlerinden uzak durulmalı. Şimdiden tüm halkımızın kurban bayramını tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Kurbanlık Tavsiye Fiyatları Açıklanırken Kesim Ücretleri de Belirlendi - Son Dakika

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