Kayseri'de Palamut Bolluğu Yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Palamut Bolluğu Yaşanıyor

Kayseri\'de Palamut Bolluğu Yaşanıyor

Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, 1 Eylül itibarıyla açılan balık sezonunda palamut bolluğu yaşandığını söyledi. Palamudun sezon başlangıcında güzel bir görüntü verdiğini aktaran Akçakaya, fiyatların iyi olduğunu ancak talebin biraz az olduğunu belirtti.

06.09.2024 14:57
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Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, 1 Eylül itibarıyla açılan balık sezonunda palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

1 Eylül itibariyla av yasağının kalkmasıyla ülke genelinde balık sezonu açıldı. Av yasağının açılmasıyla balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Balık sezonuna geçen yıla göre bu yıl daha verimli girildiğini söyleyen balıkçı Ali Akçakaya ise balık sezonunun palamutla başladığını ifade etti.

"Başlangıç olarak palamut güzel bir görüntü verdi"

Palamudun sezon başlangıcında güzel bir görüntü verdiğini aktaran Ali Akçakaya, "Bu sene denizlerimiz geçen seneye göre biraz daha verimli. Güzel bir sezon geçmesini diliyoruz. Bu şekilde giderse inşallah iyi balık yiyeceğiz. Başlangıç olarak palamut güzel bir görüntü verdi. İnşallah devamı gelir diye bekliyoruz. Fiyatlarda çok güzel ama vatandaşlarımızın talebi biraz az. O da fiyatların mı, piyasanın etkisi mi tam olarak bilemiyoruz. Şu anda sardalya, hamsi ve palamut balıkları en çok talep edilen balıklar arasında. Ancak palamut balığını diğer balıklardan ayıran bir takım özelliği var. Fazla suda yıkamaya gelmiyor. Biraz daha hassas ve yumuşak etli bir balık. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yıkarken, sıcak su kullanmamaları gerekiyor. Palamut balığının bu şekilde ince bir ayrıntısı var. Havalar da biraz sıcak gidiyor. Palamut da yumuşak etli olduğundan dolayı en çok müşterilerden aldığımız geri dönüş etinin yumuşak olması. Ancak bu palamut balığına özgü bir durum. Vatandaşlarımız bazen yanlış anlıyorlar. Bir balığın etinin yumuşak olması bayat olduğu anlamına gelmiyor. Bu palamut balığına özgü bir durum. Sezon palamut ile açıldı. Hatta hamsi ve istavrit gibi balıklardan daha da fazla talep görmektedir" ifadelerini kullandı.

"Balık fiyatları çok iyi"

Palamut balığının fiyatı hakkında da bilgiler veren Akçakaya, "300-350 gram ağırlığındaki balıklar şu anda 40 TL'den satılıyor. 600-700 gramlık biraz daha büyük boyda olan palamutlar tane fiyatı 70 TL olarak satılıyor. Palamut balığı hep tane satıldığından dolayı insanlarımız bunu kilo zannediyor. Öyle bir tepki de alıyoruz. Diğer balıklar da hep kiloyla satıldığı için palamut balığının da hep kilo satıldığını zannediyorlar. Öyle bir yanlışlık oluyor. Bu da belki de müşterilerimizin etiketlere dikkat etmediğinden kaynaklanıyor olabilir. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Palamut Bolluğu Yaşanıyor - Son Dakika

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