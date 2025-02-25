Kayseri'de Ramazan'da Et Fiyatları Sabit Kalacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'de Ramazan'da Et Fiyatları Sabit Kalacak

Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği, Ramazan'da et ve kıyma fiyatlarına zam yapmayacak.

25.02.2025 17:11
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Ramazan'da zam yok

Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ercan Aras: "Kasap ve karkas et fiyatlarına zam yapmayacağız"

"Perakendecilerin kıymayı 449 TL'ye satmasını öneriyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri Ticaret Odası tarafından başlatılan 'Zam Yok Bereket Çok' kampanyasına destek verdiklerini söyleyerek, "Kasap ve karkas et fiyatlarına zam yapmayacağız" dedi.

Birlik olarak oluşturulan kampanyaya destek verdiklerini söyleyen Ercan Aras, "Cumhurbaşkanımızın tenzipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde Ramazan'da zam yapmama kararı alınmıştır. Tabi İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yurtdışından kasaplık hayvan getirilip, daha ucuza et verme şansı bulunuyor. Kayseri'de de Ticaret Odamızın öncülüğünde 'Zam Yok Bereket Çok' kampanyası başlatıldı. Biz de Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak bu kampanyaya destek veriyoruz. Tabi biz yurtdışından kasaplık hayvan getirmeden üreticimizin kendi emeği, çabası, kendi ürettiği hayvanlar ile bu kampanyaya destek vereceğiz" dedi.

Aras, kıymanın 449 TL'den satılmasını önerdiklerini söyleyerek, "Bizim üreticilerimiz gerçekten üretim maliyetlerinin yüksekliğinden ve üretimin pahalı olmasından dolayı aslında bu fiyatlara veremez ama Ramazan'da bu kampanyaya katkı vermek için kasaplık ve karkas et fiyatlarını yükseltmemek şartı ile perakendecilerin 449 TL'ye kıyma satmasını öneriyoruz. Biz kendi kasaplık ve karkas hayvanlarımıza zam yapmayacağız. Perakendecilerin de Kayseri'de kıymayı 449 TL'ye satmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Bunda da Ticaret Odamız kontrollerini yapacaktır. Biz de karkas ette zam yapmayacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı bir Ramazan geçiririz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'de Ramazan'da Et Fiyatları Sabit Kalacak - Son Dakika

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