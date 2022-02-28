Kayseri'deki iş dünyası 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika
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Kayseri'deki iş dünyası 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi

28.02.2022 14:10
Kayseri'deki iş dünyası 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2021 yılı büyüme rakamlarının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2021 yılı büyüme rakamlarının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Gülsoy, yazılı açıklamasında, sanayicilerin tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye katma değer oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Küresel ekonominin en önemli sorunu olan yüksek enflasyonun devam ettiğine değinen Gülsoy "Üretim ve girdi maliyetleri ile enerjide yaşanan artışlar önümüzdeki engel olarak dursa da ihracat verilerimiz bizlere moral oluyor." ifadelerini kullandı.

Gülsoy, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyümesine ilişkin şunları kaydetti:

"Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2021'de yüzde 11'lik büyüme, kaliteli bir büyümedir. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunun göstergesidir. Devletimizin vereceği desteklerle büyüme sürdürülebilir kılınacaktır. Memnuniyet verici olan bu gelişme gelecek için bizlere daha fazla umut ve çalışma azmi veriyor. Türkiye ekonomisinin yaşanılan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 11'lik büyümesi ekonomimizin toparlanma sürecinde istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğinin göstergesidir. Beklentilerimiz noktasında bir büyüme rakamı gerçekleşti."

"Ülkemizi istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz"

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise ihracatı daha fazla artırarak Türkiye'yi istikrarlı şekilde büyütmeye devam edeceklerini belirtti.

Büyüme rakamlarının beklentiler doğrultusunda çift hane olarak gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 9,1 büyüdü. Böylece 2021 yılını yüzde 11 oranında bir büyüme ile kapatmış olduk. Büyümeye üretim ve ihracattan ciddi katkı gelmesi ayrıca memnuniyet verici. Pandeminin etkilerinin halen devam ettiği böylesi zorlu bir dönemde yüzde 11 gibi bir büyüme sanayici ve iş adamlarımız için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. İhracatımızı daha fazla artırarak, ülkemizi istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz."

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Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımızı artırarak ülkemizi daha da büyüteceğiz' Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımızı artırarak ülkemizi daha da büyüteceğiz' Başkan Gülsoy: 'Yüzde 11'lik büyüme olumlu bir tablodur, kaliteli bir büyümedir' Başkan Gülsoy: 'Yüzde 11'lik büyüme olumlu bir tablodur, kaliteli bir büyümedir'

Kayseri Sanayi Odası, Ömer Gülsoy, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri'deki iş dünyası 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika


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