Kayseri'deki Karasaz Grup Kuyuları Koruma Altına Alındı

Ekonomi

Kayseri'deki Karasaz grup kuyularının, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce korumaya alınması kararlaştırıldı.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'deki Karasaz grup kuyuları, içme, kullanma ve endüstri suyu temini için 2050 yılına kadar kullanılacak.

Söz konusu içme suyu kuyuları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda koruma altına alındı.