Kayseri'den 21 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde yer aldı

Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023" listesinde yer alan Kayserili firmaları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Büyüksimitci, TİM tarafından açıklanan "Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2023" listesinde Kayseri'den 21 firmanın yer aldığını açıklayarak, "TİM tarafından açıklanan listede 17 firmamız görünüyor ancak, İhracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren dört firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000 ihracatçı listesinde Kayseri'den toplam 21 firmamız yer almış durumda" dedi.

Önümüzdeki yıllarda bu rakamları daha da yukarı taşımak için gayret göstereceklerini dile getiren Başkan Büyüksimitci, "Şehir olarak yatırım, üretim ve ihracat ile büyümemizi sürdürüyoruz. Sanayicilerimiz şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyor. Kayseri olarak geçtiğimiz yıl 4 milyar dolara yakın ihracatımız var. Kayseri'den 5 bin 297 firmamızla bu güne kadar dünyanın 190'dan fazla ülkesine ihracat gerçekleştirdik. İnşallah yeni yatırım alanlarımızın da devreye girmesi ile bu rakamları çok daha yukarılara çekeceğimize inanıyorum. Ben bu vesile ile şehrimiz ve ülkemizin ekonomisine katkı sunan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, listede yer alan firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ