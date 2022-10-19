Kayseri haberi... Kayseri'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası yok - Son Dakika
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Kayseri haberi... Kayseri'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası yok

19.10.2022 14:53
Kayseri haberi... Kayseri'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası yok

Kayseri haberleri... Allianz Türkiye, Kayseri'de trafiğe kayıtlı 415 bini aşkın aracın yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası olmadığına dikkati çekerek, farklı bütçe ve ihtiyaçlara yönelik dört ayrı kasko paketi sunduklarını duyurdu.

Allianz Türkiye, Kayseri'de trafiğe kayıtlı 415 bini aşkın aracın yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası olmadığına dikkati çekerek, farklı bütçe ve ihtiyaçlara yönelik dört ayrı kasko paketi sunduklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, kasko sigortası yaptırmak veya yenilemek isteyen müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, kasko sigortası ürününü yeniden tasarladı.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun paketi tercih ederek daha hızlı ve kolay şekilde kasko poliçesine sahip olabilmesini hedefleyen Allianz Türkiye, "mini, eko, kapsamlı ve markalı" olmak üzere dört farklı kasko paketi geliştirdi.

Teminat kapsamı ve hasar durumunda tercih edilen servis ağına göre değişiklik gösteren Allianz kasko sigortası paketleri ile araç sahipleri, araçlarını çarpmadan yanmaya, hırsızlıktan teröre, doğal afetlerden ferdi kazaya kadar birçok riske karşı güvence altına alabiliyor. Kaza durumunda yedek araç ve çekici hizmeti de sunan paketler, isteğe bağlı olarak satın alınabilecek yurt dışı teminatı, gelir kaybı teminatı, tedavi masrafları teminatı gibi birçok riske karşı da koruma sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Suat Didari, araç sahiplerinin ihtiyaçlarına en uygun ürünü kolayca seçebilmeleri için yalın ve anlaşılır paketler sunduklarını belirterek, "Yenilenen ürün yapımızda müşterimiz, her bir ürün için ayrı teklif almasına gerek kalmadan, sunulan dört paket alternatifi arasından kendi ihtiyaçlarına ve bütçesine uygun olanı tercih edebiliyor. Ayrıca bu geliştirmeler ile çok daha az bilgiyle ve daha kısa sürede müşterilerimiz için teklif oluşturabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 415 bini geçtiğini, araçların yüzde 70'ten fazlasının kaskosu bulunmadığını aktaran Didari, şunları kaydetti:

"Sel, dolu gibi felaketlerde veya kazalarda değerlerimizi korumak adına kasko yaptırmak büyük önem taşıyor. İstatistiklere göre son iki yılda Kayseri'de yaşanan trafik kazalarının oranı yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkmış durumda. 2021 yılında 23 binden fazla kaza gerçekleşti. Bu nedenle araç sahiplerinin araçlarını güvence altına almalarına destek olmak için her bütçeye uygun dört farklı kasko paketi geliştirerek müşterilerimize sunduk."

Kaynak: AA
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Türkiye, Tragger, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri haberi... Kayseri'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haberi... Kayseri'de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 70'inden fazlasının kasko sigortası yok - Son Dakika
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