Kayseri İhracatı Temmuz\'da Artış Gösterdi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, 2026 yılı Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Yalçın, "Kayseri'nin 2026 Temmuz ihracatı, bir önceki aya oranla yüzde 8,76 oranında artarak, 368 milyon 22 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Kayseri'nin, 2026 yılı ilk 7 aylık ihracat rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artarak 2 milyar 296 milyon 758 bin dolar olmuştur. İlk 7 aylık rakam umutları artırmıştır, ancak ihracat kapasitesinin yükselmesi için sanayicilerimizin desteğe ihtiyacı bulunmaktadır" dedi.

Kayseri'nin 2026 yılı Temmuz ayı ithalat rakamının 166 milyon 47 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Başkan Yalçın, "Kayseri'nin Temmuz ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 15 oranında düşüş göstermiştir. Şehrimizin ilk 7 aylık ithalatı ise 1 milyar 90 milyon dolar olmuştur" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerinin paylaşıldığını vurgulayan Başkan Mehmet Yalçın, "Ülkemizin ihracatı 2026 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat yüzde 5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olmuştur" şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, "Türkiye'nin dış ticaret rakamları, Temmuz ayının ortaya koyduğu tablo, üretim gücümüzün artmasına rağmen ithalat bağımlılığının sürdüğünü ve sanayicilerimizin daha güçlü desteklere ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"İmalat sanayi ihracattaki payını yüzde 93 seviyesinde korumaktadır. Ara malları ithalattaki payı yüzde 71-73 bandında olup üretimde dışa bağımlılık devam etmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70-80 aralığında seyretmektedir. Enerji maliyetlerinin öngörülebilir ve rekabetçi seviyelere çekilmesi, Lojistik ve gümrük süreçlerinin hızlandırılması, Eximbank kredilerinin genişletilmesi ve uygun finansman imkanlarının sağlanması, Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemelerine uyum için yeşil dönüşüm desteklerinin artırılması önem arz etmektedir. Yatırım teşvikleri ve OSB'ler kanalıyla desteklerin ve üretim kapasitesinin artırılması, yeşil üretim ve dijitalleşme programları kapsamında sanayicilere destek verilmesi ve danışmanlık sağlanması gerekmektedir. İhracatın artışını memnuniyetle karşılamakla birlikte ithalatın daha hızlı yükselmesi nedeniyle dış ticaret açığının büyümesinin dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sanayicilerimizin taleplerinin karşılanması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi, Türkiye'nin dış ticarette kalıcı dengeyi sağlaması açısından önemlidir"

Başkan Yalçın, ekonomiye katkı sağlayan tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür etti.