Kayseri İhracatında Düşüş Yaşandı, Moraller Bozulmamalı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri İhracatında Düşüş Yaşandı, Moraller Bozulmamalı

Kayseri İhracatında Düşüş Yaşandı, Moraller Bozulmamalı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2024 Nisan ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Yalçın, Nisan ayı ihracatında yaşanan düşüşün moralleri bozmaması gerektiğini belirterek, ihracata yönelik üretimin devam etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Kayseri'nin Nisan ayı ihracat rakamlarının gerilediğini ancak yaz aylarında pozitif bir şekilde dönmesinin beklendiğini ifade etti. Başkan Yalçın, ihracatçıların ve sanayicilerin desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

30.05.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı Nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Kayseri'nin Nisan ayı ihracatında düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş moralleri bozmamalı, ihracata dönük üretim sürmelidir. Sanayicilerimiz beklentisi yatırım desteklerinin sağlanmasıdır" dedi.

Başkan Yalçın açıklamasında; "Türkiye'nin ihracatı 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9,0 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar uygulanan orta vadeli programın başarılı şekilde yürütüldüğüne işaret etmektedir" şeklinde konuştu. Kayseri'nin Nisan ayı ihracat rakamlarına da değinen Başkan Mehmet Yalçın; "Kayseri'nin 2024 yılı Nisan ayındaki ihracatı önceki aya oranla gerileyerek, 280 milyon 250 bin dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu yılın ilk 4 aylık dönemindeki ihracat rakamımız ise 1 milyar 204 milyon dolar olmuştur. Kayseri'nin Nisan ayı ithalatı ise geçen yılın aynı ayına oranla düşüş göstererek, 136 milyon 286 bin dolar olmuştur. Kayseri'nin ihracatında küçük de olsa daralma yaşandığı görülmektedir. Nisan ayı ihracat rakamlarında yaşanan düşüş umutları kırmamalıdır. Bu durumun yaz aylarından itibaren pozitif hale dönüşmesi beklenmektedir" diye konuştu.

Başkan Yalçın açıklamasında, Türkiye'nin ihracat rakamlarının artması için büyük azim ve gayretle çalışan tüm sanayicileri ve ihracatçıları kutlayarak; "Ülkemizin orta vadeli program çerçevesinde uyguladığı ekonomi politikaları ve enflasyonla mücadelesi devam etmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki iyileşme sürmektedir. İhracatçı sanayicilerimiz döviz kurundan kaynaklı kayıplar nedeniyle endişelidir. Alınacak yeni önlemlerle ihracatçılarımızın sanayicilerimizin desteklenmesi önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Yalçın, İhracat, Türkiye, Kayseri, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatında Düşüş Yaşandı, Moraller Bozulmamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:09 Pendik’teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor Maktulün kanı tespit edildi Pendik'teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor! Maktulün kanı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri İhracatında Düşüş Yaşandı, Moraller Bozulmamalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement