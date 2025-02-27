Kayseri İş Dünyası Enflasyonla Mücadelede Kararlı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri İş Dünyası Enflasyonla Mücadelede Kararlı

Kayseri İş Dünyası Enflasyonla Mücadelede Kararlı

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, uygun kredi imkanları ve maliyet düşürmenin önemini vurguladı.

27.02.2025 17:50
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; Kayseri iş dünyası olarak enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyleyerek, "Reel sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için uygun maliyetli kredi imkanlarının artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi büyük önem taşıyor" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy; odanın Şubat ayı meclis toplantısında gündeme ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayseri iş dünyası olarak enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyleyen Gülsoy; "Enflasyonla mücadelede Kayseri iş dünyası olarak kararlıyız ancak reel sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için uygun maliyetli kredi imkanlarının artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesi büyük önem taşıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kuru hareketleri ve finansman maliyetleri gibi konular iş dünyamız için dikkatle yönetilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Döviz kuru istikrarı ithalat ve ihracat dengesi açısından hayati önem taşıyor. Kur dalgalanmaları sanayicimizi ve ihracatçımızı doğrudan etkiliyor. Üretim maliyetlerimizi kontrol altında tutmak, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve pazar çeşitliliğimizi artırmak zorundayız. Rekabet gücümüzü koruyabilmek için öngörülebilir bir finansal ortamın sağlanması şarttır" dedi.

Gülsoy; "Özellikle burada altını çizmek istediğim nokta ise; ABD'nin getirdiği ek vergiler sonrası, ihracatçılarımızın bu yeni duruma hızlı adapte olabilmesi için hükümetimizin alacağı destekleyici politikalar büyük önem arz etmektedir. Kayseri iş dünyası olarak bizler de gelişmeleri yakından takip ediyor, sektörlerimizin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıyoruz. Ülkemiz son yıllarda küresel krizler, Kovid-19, jeopolitik gerilimler, savaşlar, deprem ve ekonomik dalgalanmalar gibi birçok sınavdan geçti. Biz de iş dünyası olarak meselelere, yalnızca mevcut sıkıntılar üzerinden karamsar bir bakış açısı ile değil, çözüm yolları geliştirme ve uzun vadeli stratejiler oluşturma adına sorumluluk penceresinden baktık, bakmaya da devam ediyoruz. Bu nedenle, Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik süreçte tüm paydaşlarımızla ortak bir akıl çerçevesinde meseleleri ele almanın ve yapıcı öneriler geliştirebilmenin önemine inanıyoruz. İş dünyası olarak hepimiz, ülkemizin ekonomik büyümesini, istihdamını ve toplumsal huzurunu önceleyen bir perspektifle hareket etmek zorundayız. İş dünyası olarak, bölgesel ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için yatırımlarımıza ve iş birliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ülkemizin ekonomik gücünü artırmak için hep birlikte çalışmalıyız. İş insanlarımızın üretmeye, ihracata ve istihdama katkı sağlamaya devam etmesi en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

E-Ticaret ve E- İhracat Eğitim Sertifika Töreni düzenlendi

Öte yandan; meclis toplantısının ardından KTO Akademi tarafından düzenlenen E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi kapsamında eğitime katılanlara sertifikaları verildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri İş Dünyası Enflasyonla Mücadelede Kararlı - Son Dakika

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