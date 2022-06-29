Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş Projeleri 2. Lansman Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş Projeleri 2. Lansman Toplantısı yapıldı

29.06.2022 16:02
Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş Projeleri 2. Lansman Toplantısı yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar, Kayseri Model Fabrika'nın üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlayan, istihdam aracılığı yapan bir kuruluş haline dönüştüğünü söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü İlker Murat Ar, Kayseri Model Fabrika'nın üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlayan, istihdam aracılığı yapan bir kuruluş haline dönüştüğünü söyledi.

Ar, 1. OSB Konferans Salonu'nda sanayicilerin katılımıyla düzenlenen Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş Projeleri 2. Lansman Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini, bunlardan birinin de model fabrikalar olduğunu belirtti.

Model fabrikaların işletmelere yalın ve dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik etmeyi hedeflediğini anlatan Ar, fabrikaların temel faaliyetini "öğren-dönüş" programlarının oluşturduğunu kaydetti.

Ar, bu programlarla işletmelerin ham madde ve üretim maliyetleri gibi birçok farklı alanda kazanımlar elde ettiğini dile getirdi.

Verimlilik odaklı kalkınmaya fayda sağlayan programların önemine değinen Ar, "Kayseri Model Fabrikamız sadece işletmelere yalın dönüşüm danışmanlığı veren bir kuruluştan öte, üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlayan, istihdam aracılığı yapan bir kuruluş haline dönüşmüş. Model fabrika çalışanlarına emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Model Fabrika Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarıalp ise yapılan çalışmalarla bazı seçili ürün grubunda günlük üretim artışında yüzde 100 iyileşmenin sağlandığını ifade etti.

Model fabrikalardan alınan eğitimlere KOSGEB'in yüzde 60 hibe desteği verdiğini aktaran Sarıalp, fabrikanın kuruluşundan sonraki süreçte 671 gün danışmanlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın da konuşma yaptığı programda firma yöneticilerine plaket verildi.

Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın da sunum yaptı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş Projeleri 2. Lansman Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Model Fabrika Öğren Dönüş Projeleri 2. Lansman Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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