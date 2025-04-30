Kayseri'nin İhracatı Mart'ta Artış Gösterdi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin martta yaptığı ihracatın yüzde 10,15 artarak 325 milyon 512 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Mart ayındaki yüzde 10'luk artışın memnuniyet verici olduğunu aktaran Büyüksimitci, "Özellikle küresel ekonomik belirsizliklere, bölgesel çatışmalara ve iç piyasalardaki daralmaya rağmen mart ayında elde ettiğimiz bu başarı, üyelerimizin azmi ve üretim gücünün bir başarısıdır. Kayseri sanayisi, her şeye rağmen ihracat yapmaya, ülkemize döviz kazandırmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.