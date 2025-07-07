Kayseri'nin İSO İkinci 500'deki Başarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kayseri'nin İSO İkinci 500'deki Başarısı

Kayseri\'nin İSO İkinci 500\'deki Başarısı
07.07.2025 12:15
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2024 İSO İkinci 500 listesinde 10 Kayseri firması yer aldı, KAYSO Başkanı başarılarını kutladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen 'İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024' araştırma sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre 2024 yılı İSO İkinci 500 listesinde 10 Kayseri Sanayi Odası üyesi firma yer aldı.

İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Geçen yıl listede 15 firmamız vardı, bu sene 10 firma ile yer aldık. Tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız yaptıkları yeni yatırımlarla üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Sanayicilerimiz, küresel ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen, büyük bir özveriyle üretmeye, ihracat yapmaya, yeni yatırımlar gerçekleştirmeye ve istihdam oluşturmaya devam ediyor. İSO İkinci 500 listesinde yer alarak şehrimizi başarıyla temsil eden tüm firmalarımıza şükranlarımı sunuyor; ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı kendilerini gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyor, Kayseri sanayisinin yükselişinin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kayseri'nin İSO İkinci 500'deki Başarısı - Son Dakika

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