Kayseri Pastırması AB Tescili Aldı

Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) tescili alması, kentte mutlulukla karşılandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yazılı açıklamasında, oda olarak yöresel ürünler ile coğrafi işaret tesciline büyük önem verdiklerini, tescil sürecinde yapılan itirazlara rağmen uzmanlar ve hukukçular tarafından verilen büyük mücadelenin meyvesini toplamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hedeflerine ulaştıklarını ve lezzetlerini dünyaya tescillettiklerini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bereketli topraklarımızın bu eşsiz değerini dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Kayseri denince ilk akla gelen asırlık lezzetlerimizden pastırmamız, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili'ni alarak koruma altına alındı. 2024 yılında ilan aşamasına çıkan ürünümüze, Bulgaristan tarafından isim benzerliği gerekçesiyle yapılan itirazlar süreci zorlaştırsa da geri adım atmadık. Kayseri Ticaret Odası olarak, bu milli değerimizi uluslararası arenada sahipsiz bırakmamak adına adeta bir hukuk ve diplomasi savaşı verdik. Odamız bünyesinde kurulan özel çalışma grubu, TOBB Uyum ve Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarımızla koordineli bir şekilde 2 yıl boyunca teknik ve hukuki süreç yürüttük. Odamızın kararlı duruşu, sunduğu bilimsel kanıtlar ve tescil dosyasındaki titiz çalışmaları sayesinde tüm itirazlar boşa çıkarılarak hedefimize ulaştık."

Gülsoy, alınan bu tescil ile Kayseri pastırmasının AB ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçileceğini, taklit üretimlerin yolunun tamamen kapatılacağını, tescil etiketinin işlenmiş et ürünlerinin mevzuatsal anlamda ihracına müsaade edilen ülkeler tarafından da yine bir güven potansiyeli olarak algılanacağına dikkati çekti.

Kayseri sucuğu ve mantısının AB tescili için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Gülsoy, yerel değerlerin küresel pazarda korunması noktasında büyük destek veren Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

"Değerlerimizi koruyor, markalaştırıyor ve geleceğe emin adımlarla taşıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yazılı açıklamasında, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'nde yer alan Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtma gayretini sürdürdüklerini belirtti.

Pastırmanın AB tarafından tescillenmesiyle şehrin emeğinin, alın terinin ve asırlık ustalığının dünyaya bir kez daha gururla duyurulduğunu aktaran Büyükkılıç, "Biz Kayseri olarak sadece üretmiyoruz, değerlerimizi koruyor, markalaştırıyor ve geleceğe emin adımlarla taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, AB tescil sürecindeki gayretlerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Dursun Ataş ve Şaban Çopuroğlu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Kayseri pastırmasının AB tescili almasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.