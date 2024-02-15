Kayseri pastırması AB ülkelerinde yayılacak
KTO Başkanı Ömer Gülsoy:
"Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş olması, ulusal ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracaktır"
KAYSERİ - Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini almasına ilişkin, "Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş olması, ulusal ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracaktır" dedi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, oda tarafından 2023 yılı nisan ayında AB Komisyonuna uluslararası içeriğini yeniledikleri Kayseri pastırması için coğrafi işaret verilmesi aşamasının tamamlandığını söyledi. Kararın resmi gazetede yayımlanarak 3 aylık bir askı sürecine girdiğini kaydeden Gülsoy, "Bu süreç bittikten sonra Kayseri denince ilk akla gelen yöresel ürünlerimizden olan pastırmamız, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini alarak koruma altına alınacak. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bu süreçte içerisinde bize destek veren TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve her konuda şehrimizin yereline sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık pastırma denilince artık dünyada akla Kayseri gelecek. Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş olması, ulusal ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracaktır. Bu nedenle prestij ve ekonomik anlamda da üreticiye büyük bir fayda sağlayacaktır" dedi.
"Coğrafi işaret tescili tüketicinin satın alma kararında oldukça etkilidir" diyen Ömer Gülsoy, "Alınan bu tescil ile Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçilecek olup, bu ülkelerde herhangi biri tarafından üretilen pastırma, "Kayseri Pastırması" adı altında satışa çıkartılamayacaktır. Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği tescil etiketi, işlenmiş et ürünlerinin mevzuatsal anlamda ihracına müsaade edilen ülkeler tarafından da yine bir güven potansiyeli olarak kayda geçecektir. Kadim şehrimizin yöresel ürünlerini korumak ve kayıt altına almak için Kayseri Ticaret Odası olarak başarılı çalışmalar yapıyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak ülkemizde en çok tescili olan odalardan biriyiz. 14 tane tescilli ürünümüz var. 2024 yılı itibariyle ülkemizde coğrafi tescil sayısı 1525'e ulaştı, 661 üründe başvuru aşamasında bulunuyor. TOBB'un desteğiyle AB'de tescilli ürün sayısı 21'e çıktı. Kayseri pastırmasının da Avrupa Birliği tescili almasıyla birlikte bu sayı 22'ye yükselecek. Biz yerelimize ve kültürümüze sahip çıkmak ve gelecek nesillere de aktarmak için bu çalışmaları yürütüyoruz. Son olarak da sucuk içinin de tescilini aldık. O da önümüzdeki günlerde çıkacak. Bu şehrimiz açısından da çok büyük prestij olacak" ifadelerini kullandı.
Bu kararın ekonomik olarak da getirisi olacağını belirten KTO Başkanı Gülsoy, "Ekonomik olarak da getirisi mutlaka olacak. Üreticilerimiz pastırmayı AB üyesi ülkelerde rahatlıkla satabilecek. En önemlisi şehrimizin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Ülkemizde de uluslararasında da Kayseri dendiği zaman ilk akla gelen Kayseri pastırması oluyor" diye konuştu.
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