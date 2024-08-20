Kayseri Sanayi Odası Başkanı Enflasyon Muhasebesi Hakkında Açıklama Yaptı

Ekonomi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, uygulanması istenen enflasyon muhasebesi hakkında açıklama yaparak, "2024 yılında uygulamaya alınan enflasyon muhasebesi firmalarımıza ilave yük getirecek" dedi.

Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada, "Enflasyon muhasebesi makro ve mikro ölçekte birçok olumsuzluğu beraberinde getirecek. Özellikle reel sektör ve sanayicilerimiz açısından haksız vergi oluşturacak ve firmaları olumsuz etkileyecek. Faal olmayan işletmelere ait bilançolardaki aktif kıymetlerin değerlemesi, gelir elde etmeyen bu işletmelerin vergilendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan, gayri faal şirketler bile vergi yüküyle karşılaşacak. Ayrıca, öz kaynak yetersizliği yaşayan ve borç ya da öz sermaye oranı yüksek olan işletmelerde, enflasyon düzeltmesi vergi yükünü artıracağından bu işletmelerin finansman ihtiyaçları da artacaktır. Öz kaynak yapısı güçlü olan firmalar, enflasyon düzeltme zararı nedeniyle esas faaliyetlerinden kaynaklı kazançlarından da vergi ödemeyecek, öz kaynak yapısı zayıf, aktif unsurlarını borçlanarak gerek finans kesiminden gerekse ortaktan finanse eden firmalar ise enflasyon düzeltme karı neticesinde fazladan vergi ödemek zorunda kalacaklar. Karlı firmalardan alacağı vergiden öz kaynaklarının kuvvetli olması nedeniyle kayıp yaşarken, zarar eden firmalardan ise zararın enflasyon düzeltmesinin gelir etkisi oluşturması nedeniyle fazladan vergi alınması gibi bir durumun da ortaya çıkma ihtimali bulunmaktadır. Enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlar işletmelerimizi kar ediyor gibi gösteriyor ancak, bunlar gerçekte var olmayan ve kağıt üzerinde görünen kazançlar. Bırakın kar etmeyi, malınızı sattığınız fiyattan geri yerine koyamıyorsunuz. Kar etmek şöyle dursun, firmalarımızın sermayesi her geçen gün erimeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci; "Yüksek maliyetler, yüksek faizler ve finansmana erişimdeki zorluklar karşısında işletmelerimiz ayakta kalmaya çalışırken, alınan kararların reel sektör üzerindeki etkilerinin de değerlendirilmesi gerekir. Enflasyonla mücadele programı kapsamında atılan adımlar üretim ve istihdamı sekteye uğratmamalı. Olmayan kar üzerinden bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakarak firmalarımızı cezalandırmamalıyız. Bu durum ekonominin geneli üzerinde olumsuz etki oluşturacaktır. İşletmelerimizin içinde bulunduğu zor şartlar göz önünde bulundurularak, bu konunun sanayicimizi rahatlatacak bir şekilde, ilave vergi yükü olmadan, iş dünyasının da görüşleri alınarak, yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ