Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı - Son Dakika
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Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı

01.06.2022 15:46
Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı

Kayseri Şeker'in Çiftçi Meclisi, 22. toplantısını gerçekleştirdi.

Kayseri Şeker'in Çiftçi Meclisi, 22. toplantısını gerçekleştirdi. Çiftçilerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen toplantının ana gündemini temlik kredisi oluşturdu.

Kayseri Şeker 22'nci Çiftçi Meclisi toplantısı, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıda, bir bankayla yapılan avantajlı temlik kredisi ve elektrik faturalarına yönelik anlaşmaya ilişkin Kayseri Şeker Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Orhan İnik tarafından sunum yapıldı. Sunumda anlaşmanın tüm detayları anlatılırken, çiftçilerin soruları da yanıtlandı.

Çiftçi Meclisi'nde söz alan meclis üyesi çiftçiler, üretim sürecinden başlayarak Kayseri Şeker'in her konuda yanlarında olmasından, kendilerini desteklemesinden dolayı duydukları memnuniyeti belirtti, Başkan Hüseyin Akay'a teşekkür ederek, desteklerinin tam olduğunu ifade etti.

Toplantıda daha sonra Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, Kayseri Şeker çiftçilerinin üretimlerini daha rahat bir biçimde yapabilmeleri için her platformda gayret gösterdiklerini söyledi. Akay, "Bugünkü toplantının asıl teması özellikle temlik kullanılması ve elektrik faturalarının ödenmesi konusuydu. Çiftçilerimizden gelen talepler arasında elektrik faturaları önemli bir yer tutuyor. Biz de Kayseri Şeker olarak bu sıkıntının çözümü adına bir çalışma yaptık" dedi. Bankayla yapılan anlaşmaya değinen Akay, "Ton başına 150 TL üzerinden bir temlik kullanma imkanı var, dileyen kullanabilir" diye konuştu.

Elektrik faturası ödemelerinde iki seçenek

Anlaşma çerçevesinde çiftçilere elektrik faturalarını ödemeleri noktasında da iki seçenek sunduklarını anlatan Başkan Akay, "Birincisi tek bir miktar kredi limiti tahsis edilmesi ve bunun faizi üzerinden de uygulama yapılması, fatura geldikçe otomatik ödemenin yapılması. Bir diğeri de taksitli şekilde 5 aylık olarak aylık dilimler halinde bunun uygulanması. Buradaki tercih tamamen size ait" ifadelerini kullandı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuşmasını söyle tamamladı:

"Kayseri Şeker'in tüm imkanları ve gücü çerçevesinde samimi ve iyi niyetli olarak karşılaşabileceğimiz tüm sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Biz bir sorunla karşılaştığımız zaman onları halının altına süpürmüyor, bu sorunları nasıl çözeriz, nasıl makul bir şekilde çiftçimizi memnun ederiz diye kafa yoruyor ve bu doğrultuda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çiftçi meclisi toplantımızın da asıl amacı, sorunları dinlemek, çözüm yolları bulmaktır. Çiftçimizin her zaman yanında ve destekleyicisi olmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ

Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı
Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı
Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı
Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı

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Kaynak: İHA

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kayseri, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı - Son Dakika


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