Üye Girişi
Kayseri Şeker'de zam sevinci - Son Dakika

Kayseri Şeker'de zam sevinci

27.01.2022 17:05
Kayseri Şeker'de zam sevinci

Kayseri Şeker'in; Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında çalışan 835 sözleşmeli personel zam sevinci yaşadı.

Kayseri Şeker'in; Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında çalışan 835 sözleşmeli personel zam sevinci yaşadı. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay tarafından açıklanan ortalama yüzde 50.4 oranındaki zam, personelde büyük sevinçle karşılandı.

Kayseri Şeker, 2022 yılı sözleşmeli personel maaşlarına ortalama yüzde 50.4 oranında zam yaptığının müjdesini verdi. Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda sözleşmeli personel ile bir araya gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay zam oranını Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kooperatif ve Kayseri Şeker'in yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve Genel Müdürü ile birlikte açıkladı. Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarındaki sözleşmeli personellerin de, telekonferans yöntemiyle takip ettikleri ve büyük bir coşkuya sahne olan toplantıda konuşan Başkan Akay; şeker sektörünün son birkaç yıldır yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığını ifade etti. Sektörün önünün açılmasında büyük bir gayret, cesaret ve kararlılık ortaya koyduklarını hatırlatan Başkan Akay şu görüşlere yer verdi;

"İnanarak söylüyorum ki artık şeker sektöründe yaşanan 3-4 yıllık kriz bugün itibari ile sona erdi. Bunun için iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Bu sektörde kimsenin cesaret edemediği dile getirmekten kaçındığı sorunları ve çözüm yollarını ortaya koymaktan kaçındığı ortamlarda, biz hem çalışanlarımızın sorumluluk bilinciyle, hem çiftçilerimizin ekmeğinin ve işinin geleceği anlayışı içerisinde bunları ifade etmekten kaçınmadık. Böylelikle 2021 yılında yaşanan üretimdeki eksikliğin sonucunda da sektör geçmişteki sıkıntılarını bertaraf etti. Başarılı bir noktaya geldi. Aslolan bunu devam ettirmek sürdürebilmek, bunu da hep birlikte mücadele ederek başaracağız. Kayseri Şeker üç fabrikasıyla Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan'ıyla sektörün zaten temel direği olduğunu, bu sektörü en iyi şekilde yönlendiren ve yöneten şirket olduğunu ortaya koydu."

Sözleşmeli personelin maaş zamlarının yönetim kurulunda görüşülerek ve gelişen ekonomik şartlarda dikkate alınarak değerlendirildiğini belirten Başkan Akay yapılan zamma ilişkin şu şöyle konuştu;

Kısa bir süre önce toplu sözleşme görüşmelerini tamamlayıp, Türkiye'de ve sektörde sendikalı çalışanlarımıza en yüksek ücretleri vermiştik. Şimdi de üç fabrikamızda çalışan toplam 835 sözleşmeli personelimizin maaş zammını açıklıyoruz. Sözleşmeli personelimizin maaş artış oranı ortalama yüzde 50.40 oldu. Hayırlı olsun, Cenab-ı Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin. Kayseri Şeker'in insan kaynakları kapsamında ödeyeceği ücret, sosyal hak vs. bütün bunların toplamı 310 milyon lira. Bu rakam benim diyen şirketin karşılayacağı, hayal edeceği, aklından geçireceği bir ciro bile değil. Biz bunu insan kaynaklarımız için ya da çalışan insanlarımız için böyle bir bedele Kayseri Şeker katlanıyoruz. Helali hoş olsun." - KAYSERİ

Kayseri Şeker'de zam sevinci
Kayseri Şeker'de zam sevinci

YORUMLAR
500

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kooperatif, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'de zam sevinci - Son Dakika Ekonomi


Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü         
17:10
Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak         
17:06
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap         
16:26
Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda Aykut Kocaman çıkan haberlere isyan etti: Sürekli çeteler tarafından bir şeyler yaratılıyor hakkımda         
15:50
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
17:07 Acun Ilıcalı, Huıll City'e ilk transferini yaptı!
17:06 Cenazesi teslim alınan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
16:36 Son Dakika: Erzurum Horasan'da 2 kişi çığ altında kaldı
16:35 Sokak hayvanlarını besleyen hostes, kendisine engel olan adama isyan etti
16:33 Hasan Can Kaya, Londra turnesine çıkıyor: 22 Şubat'ta başlıyor
16:31 Yargı'da düğün yakın mı? Ceylin ve Ilgaz evlenecek mi?
16:26 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi
16:26 Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan gündem olacak cevap
16:20 Katalonya, 'cadılık' suçlamasıyla idam edilen 700'den fazla kadının itibarını iade etti
16:01 Müge Anlı'da ortalık birbirine girdi! Amca, 19 yaşındaki yeğeninin 42 yaşındaki kocasını yumrukladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 17:15:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Şeker'de zam sevinci - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement