Kayseri Şeker'den Çiftçilere 3.6 Milyar Lira Avans - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kayseri Şeker'den Çiftçilere 3.6 Milyar Lira Avans

12.08.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker, 2025 yılında pancar çiftçilerine 3.6 milyar lira avans ödemesi gerçekleştirdi.

Kayseri Şeker'in 2025 üretim yılında pancar çiftçilerine ödediği avans miktarı 3 milyar 646 milyon 680 bin liraya ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayser Şeker, pancar çiftçilerine yönelik faizsiz ayni avans ve nakdi desteğini sürdürüyor.

Şirketin Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı bölgelerdeki çiftçilere sağladığı toplam avans tutarı 12 Ağustos itibarıyla verilen 383 milyon 628 bin lira tutarındaki ikinci sulama avansı ile bu yıl 3 milyar 646 milyon 680 bin liraya ulaştı.

Bu destek kapsamında tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni avanslar ile ekim, çapa, bayram, sulama gibi nakdi avanslar, üretim sezonunun başından beri çiftçilere hiçbir faiz uygulanmadan sunuluyor.

2025 yılı içinde sağlanan 3 milyar 646 milyon 680 bin lira tutarındaki bu girdi destekleri, çiftçilerin üretim sürecindeki finansman yükünü önemli ölçüde hafifleterek rahat bir nefes almalarını sağlıyor.

Kayseri Şeker'in sözleşmeli tarım modeli çerçevesinde yıllardır uyguladığı bu sistem sayesinde çiftçiler, ekimden hasada kadar ihtiyaç duydukları finansmana ekstra bir maliyet üstlenmeden erişebiliyor.

Girdi maliyetlerinin yükseldiği, iklim koşullarının kimi zaman zorlaştığı dönemlerde borç yüküne girmeyen üreticiler, pancar ekimine devam etme motivasyonunu bu sayede koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçinin emeğini, zahmetini gördüklerini ve tarlada üretimin aksamadan devam etmesi için tüm imkanı seferber ettiklerini belirtti.

2025 üretim yılında da çiftçinin ihtiyacı olan ayni ve nakdi avansları, hiçbir faiz yükü getirmeden, zamanında ve planlı bir şekilde ulaştırdıklarını aktaran Akay, şunları kaydetti:

"12-13 Ağustos'ta ödenen ikinci sulama avansı ile birlikte bugüne kadar 3 milyar 646 milyon 680 bin lira gibi bir avans ödemesi yapılmış oldu. Eylül ayında ise üçüncü sulama avansının verilmesi planlanıyor. Tüm üretim maliyetlerinin yükseldiği bu dönemde çiftçimizin yükünü hafifletmek, onların işine ve üretmeye odaklanmasını sağlamak en büyük görevimizdir. Tarımda başarı ve sürdürülebilir üretim ancak çiftçinin güçlü kalması ile mümkündür. Kayseri Şeker olarak biz bu sorumluluğun da bilinciyle hareket ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin yanında olmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Kayseri Şeker, Ekonomi, kayseri, Üretim, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri Şeker'den Çiftçilere 3.6 Milyar Lira Avans - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:58:32. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Şeker'den Çiftçilere 3.6 Milyar Lira Avans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.