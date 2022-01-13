Kayseri Şeker, pancar bedeli avans fiyatını ton başına 800 liraya yükseltti

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2022 üretim yılı için ton başına 720 lira olarak açıkladıkları 16 polar (pancarın ihtiva ettiği şeker oranı) pancar avans fiyatını 800 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Akay, yaptığı yazılı açıklamada, artan girdileri dikkate alarak çiftçinin rahat üretim yapması için 16 polar pancar için daha önce açıkladıkları avans fiyatında güncellemeye gittiklerini belirtti.

Türkiye'deki tüm şeker fabrikalarından önce pancar avans fiyatını 16 Aralık'ta ton başına 420 liradan 720 liraya çıkardıklarını anımsatan Akay, "Bununla da yetinmeyerek 80 lira ilave bir artışla 2022 yılı için 16 polar pancar avans fiyatımızı 800 TL/tona yükselttik. Prim uygulamasını ise kesin pancar fiyatıyla açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Akay, 2021 yılında taahhüt ettikleri kotayı mücbir sebeplerden dolayı dolduramayan çiftçilere de cezai işlem yapmama kararı aldıklarını açıkladı.