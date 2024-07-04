Kayseri Semt Pazarlarında Meyve ve Sebze Fiyatları Düştü

Ekonomi

Kayseri'de yaz aylarının gelmesiyle semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları düştü.

Yaz aylarının gelmesiyle kentin farklı bölgelerinde haftanın her günü kurulan semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları düştü. Sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi pazardaki iş yoğunluğunu artırdı. Mevsim itibariyle fiyatların düştüğünü dile getiren pazarcı İbrahim Yılmaz; "Pazarda fiyatlar iyice düştü. Yaz geldiğinden dolayı fiyatlar düştü. Sadece salatalık biraz gelgit yapıyor. Onun sebebi de bir kısmının sonunun geldiğinden bir kısmının da başlamadığından. Domatesimiz 15 TL'ye düştü. Yerli domatesimiz 25 TL. Biberlerimizin, patlıcanlarımızın, kabağımızın fiyatları düştü. Yani fiyatlar mevsim itibariyle düştü. İyi meyve biraz pahalı. Birde bu sene meyve üretimi oldu. Herkesin bağında, bahçesinde meyve var. O yüzden meyvede bir sıkıntı yok. Geçen hafta 60 TL olan kayısının fiyatı 35 TL'ye düştü. Meyvenin fiyatı da düşüyor. Çok olduğundan dolayı meyve fiyatları da düşüyor. Fiyat olarak da; patlıcan 20 TL, kabak 25 TL, biberlerin fiyatı 30 TL, domates 15 TL, salatalık 30 TL, yerli domatesimizde 25 TL. Meyve olarak da kayısımızın fiyatı 35 TL, Tarsus üzümü var oda yeni başladı. Fiyatı 65 TL. Daha yeni başladığından dolayı biraz yüksek. Şeftalimiz Bursa'dan geliyor. Onun kilosu da 65 TL. Şeftalimiz 2 çeşit 30 TL'ye de şeftali var. Mersin'den geliyor ancak onun tadı yok. Bu Bursa'dan gelen de tatlı oluyor. Pazarımız kaliteli ve günlüktür. Marketlerde bu ürünler 1 haftada satılıyor ancak biz günlük satıyoruz" dedi. - KAYSERİ