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Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

24.12.2021 16:58
Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) iş yeri olmayan üyelerine yönelik kurduğu S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, "Bu uzun soluklu bir iş. Amacımız bulmuş olduğumuz 1 milyon 800 bin m2'lik arsayı mera alanından çıkarak tapusu almak. Fitneye, fesada ve dedikoduya kulaklarımız kapalı. Paranız emin ellerde duruyor. Gayemiz üyelerimizi dükkan sahibi yapmaktır" dedi.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Olağan Mali Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Mali kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Divan Başkanlığı'nı İbrahim Yılmaz'ın yapığı genel kurulda gündemdeki maddeler oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy sözlerine, "Bizim fitneye, fesada ve dedikoduya kulaklarımız kapalı" diyerek başladı. Üyelere ve şehre yakışan ekonomiye katkı verecek verimli bir proje olması yönünde mücadele edeceklerini ve 3 kriter belirlediklerini belirten Başkan Gülsoy, "30-40 km uzaklarda, şehrin dışında benim işim yok. Bir yere bir torba çimento dökmem. Bu bir milli servettir. Gidip gelinmesi masraftır. Onun için şehre yakın mesafede yer arıyorum dedik. Bunu tüm şehir biliyor. Bizim kooperatifimiz Küçük sınırlı karma imalat sanayidir. Burada siz değerli üyelerimiz imalat yapacak, şehrimize ve istihdama katkı verecek. Onun için yakın bir yer olsun dedim. Eleştiriye açığım, yeter ki nezaket kuralları içerisinde olsun. Yönetim Kurulu arkadaşlarımla istişareler yaptık, fikir jimnastiği yaptık, fikirleri kulak arkası etmedik. Yenilebilir enerji, savunma sanayi konusunda da araştırmalar yaptık ama şunu gördük. Bizim kooperatifimizin ana maddesi dükkan sahibi olmaktı. Benim üyelerim uygun fiyata, kendilerini kiradan kurtaracak, yakın bir yerde kendilerine yakışır bir dükkan istiyorlar. Bütün yoğunluğumuzu bizde bunun üzerine verdik" dedi.

Üyelerinin istekleri yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ömer Gülsoy, " Bu uzun soluklu bir iş. Biz uygun maliyetli bir mera alanı istiyoruz. Ama meradan çıkarmak kolay bir işlem değil" diye konuştu.

Başkan Gülsoy, "Parayı kooperatifin kasasında bulunduramayız. Boşta tutamayız. Para sistemde yani bankalarda duruyor. Emanete halel gelmez. Allah devletime zeval vermesin. Biz devletçiyiz. Devlete bir şey olmadıktan sonra paranız emin ellerde duruyor. Merak etmeyin 1 kuruşuna da halel gelmez" ifadelerini kullandı. Üyelerin merakla beklediği arsayı da açıklayan Başkan Gülsoy, "3 ana kriterimiz üzerinde çalışmalar neticesinde şehrimize yakın bir yer bulduk. Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesinde toplam 1 milyon 800 bin m2 büyüklüğe sahip, şehir merkezine 14 km, havaalanına 7 km uzaklıkta bir arsa bulduk. Toplam büyüklüğün yüzde 86,5 gibi çok büyük bir oranı kamuya ait olup, yüzde 62'si mera vasfındadır. Bu söz konusu alan Eski Sanayi Bölgesi'nin 4,5 katı, Yeni Sanayi Bölgesi'nin ise 2,5 katı büyüklüğündedir. Bu arazinin imara açılması için Tam 19 Kurumun olur görüşü gerekmektedir. Pandemi şartlarından uzaktan çalışma ve yarım personel ile çalışma yürüten aşağıdaki kurumlardan tek tek olur görüşü almak takdir edersiniz ki ciddi bir zaman almıştır. Normal süreçte dahi en az 5 yıl uğraşılan bahse konu çalışmalar; pandemi süreci sebebiyle birçok aksaklık yaşanmasına rağmen 2 yıl gibi bir zamanda imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nde onay aşamasına gelinmiştir" dedi.

Başkan Gülsoy, kooperatife katkıda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin'e ve kurum kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti. Konuşmasında ayrı parantez olarak her sıkıntıda önlerini açan, desteklerini esirgemeyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye de ayrıca teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Genel kurulda söz alan üyelerin sorularını da yanıtlayan ve geçmişle uğraşmak benim işim değil diyen Başkan Gülsoy, "2019 yılında kooperatifi aldık. Biz üyelerimize yakışan bir yer olsun diye uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca genel kurulda, Dış denetim işlerinin yapılması için yönetim kuruluna yetki verildi. Başkan Gülsoy toplantı sonunda güven ve teveccühlerinden dolayı tüm üyelere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

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İbrahim Yılmaz, Ömer Gülsoy, Ticaret, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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