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Kayseri ve Nevşehir'de jeotermal saha ihaleleri - Son Dakika

Kayseri ve Nevşehir'de jeotermal saha ihaleleri

21.02.2022 09:04
Kayseri ve Nevşehir'de jeotermal saha ihaleleri

Kayseri'de 11, Nevşehir'de 13 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Kayseri'de 11, Nevşehir'de 13 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin çeşitli ilçelerindeki toplam 11 jeotermal kaynak arama sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 800,27-4898,23 hektar arasında değişen arama sahalarının ihaleleri 14 Mart saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Öte yandan, Nevşehir'in Acıgöl, Gülşehir, Hacıbektaş, Avanos, Kozaklı ve Merkez ilçelerindeki 13 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su ruhsat sahası ile birleştirme sonrası arta kalan 23 ruhsat alanı da açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanları 0,04-2725,88 hektar arasında değişen sahaların ihaleleri 10 Mart'ta Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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Nevşehir, Kayseri, 14 Mart, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kayseri ve Nevşehir'de jeotermal saha ihaleleri - Son Dakika Ekonomi


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