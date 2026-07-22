KAYSO'dan Kayseri'nin Sanayi Gücü Araştırması - Son Dakika
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KAYSO'dan Kayseri'nin Sanayi Gücü Araştırması

KAYSO\'dan Kayseri\'nin Sanayi Gücü Araştırması
22.07.2026 10:23
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KAYSO, Kayseri'nin en büyük 50 sanayi kuruluşunu belirlemek için araştırma başlattı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO); kentin sanayi potansiyelini bilimsel verilerle ortaya koymak amacıyla 'KAYSO İlk 50 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması' başlattı. Odanın akademik danışmanı Prof. Dr. Recep Ulucak iş birliğiyle yürütülen araştırma, Kayseri'nin en büyük 50 sanayi kuruluşunu belirlemeyi hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, araştırmanın Kayseri sanayisinin mevcut kapasitesini, üretim gücünü ve ekonomik büyüklüğünü bilimsel veriler ışığında ortaya koymayı amaçladığını belirterek, bu çalışmanın aynı zamanda şehir sanayisinin gelişimine yön verecek önemli bir referans kaynağı olacağını ifade etti. Kayseri'nin üretim, istihdam ve ihracatta Türkiye'nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, "Sanayimizin gerçek potansiyelini ortaya koyacak bu araştırma, hem şehrimizin ekonomik gücünün daha görünür hale gelmesine hem de geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Güvenilir ve sağlıklı verilerle hazırlanacak bu çalışma, Kayseri sanayisinin gelişim yolculuğuna önemli bir kaynak oluşturacaktır" dedi. Araştırmanın tamamlanmasının ardından elde edilecek sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Büyüksimitci; "Bu çalışma sayesinde Kayseri sanayisinin üretim kapasitesini, ekonomik büyüklüğünü ve sektörel yapısını somut verilerle ortaya koyacağız. Hazırlayacağımız rapor; sanayicilerimiz, yatırımcılar, akademik çevreler ve karar alıcılar için önemli bir başvuru kaynağı olacak, şehrimizin sanayi vizyonuna katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. Bu yıl KAYSO'nun kuruluşunun 60. yılını kutladıklarını hatırlatan Büyüksimitci, "60 yıllık köklü geçmişimizin anlamlı projelerinden biri olarak hayata geçirdiğimiz bu araştırmayla, Kayseri sanayisinin hafızasını oluşturacak önemli bir çalışmanın temellerini atıyoruz. Araştırma sonucunda dereceye giren firmalarımıza da 60. yılımız kapsamında düzenleyeceğimiz ödül töreninde plaket takdim edeceğiz. Bu organizasyonun, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelmesini ve Kayseri sanayisinin en prestijli çalışmalarından biri olmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Araştırmanın pilot uygulama niteliğinde olduğunu belirten Büyüksimitci, ilk yıl elde edilecek sonuçların değerlendirilmesinin ardından çalışmanın kapsamının genişletilerek geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sanayi kuruluşlarının katkısının araştırmanın başarısı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyüksimitci; "Üyelerimizin sağlayacağı bilgiler tamamen gizlilik esasına göre değerlendirilecek ve yalnızca araştırma amacıyla kullanılacaktır. Yaklaşık 5 dakikada tamamlanabilen bu araştırmaya tüm sanayicilerimizin katılımını bekliyoruz. Kayseri sanayisinin gerçek gücünü ortaya koyacak bu önemli çalışmaya verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KAYSO'dan Kayseri'nin Sanayi Gücü Araştırması - Son Dakika

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