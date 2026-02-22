Kazakistan, Antalya'ya Turist Akınını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan, Antalya'ya Turist Akınını Bekliyor

Kazakistan, Antalya\'ya Turist Akınını Bekliyor
22.02.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Antalya'nın turizmdeki önemini vurguladı ve yüksek turist sayısı beklediklerini ifade etti.

Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Antalya'nın Kazakistan açısından özellikle turizm alanında önemli bir şehir olduğunu belirterek, bu yıl da kente yüksek sayıda Kazak turist beklediklerini söyledi.

Kanafeyev, AA muhabirine, Antalya'nın Kazakistan vatandaşları için uzun yıllardır tercih edilen destinasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Kazakistan'dan Antalya'ya yaklaşık 400 bin turistin geldiğini dile getiren Kanafeyev, "Antalya, Kazakistan için özellikle turizm sektöründe önemli bir şehir. Her sene binlerce Kazakistan vatandaşı tatil amacıyla Antalya'yı ziyaret ediyor. Bu sene de önceki yıllarda olduğu gibi yüksek bir sayı bekliyoruz." dedi.

Antalya'nın dünya genelinde önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Kanafeyev, 7 bin civarında da sezonluk çalışma amacıyla Antalya'da bulunan Kazak olduğunu kaydetti.

Kazakistan'a en fazla turist gönderen ülkeler arasında Türkiye'nin ilk 5'te yer aldığını aktaran Kanafeyev, geçen yıl Kazakistan'ı Türkiye'den 105 binden fazla turistin ziyaret ettiğini, bu yıl daha fazla Türk turisti konuk etmek istediklerini bildirdi.

Ticari ve kültürel alanlarda işbirliği artıyor

Başkonsolos Kanafeyev, iki ülke arasında kültürel işbirliğini önemsediklerini ve Antalya'da düzenlenen etkinliklere katkı sunduklarını söyledi.

Antalya'da gerçekleştirilen Yörük Festivali'ne sanatçılarıyla katıldıklarını dile getiren Kanafeyev, tiyatro gösterileri düzenlediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de güçlenmesi amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kanafeyev, karşılıklı yatırımların arttığını belirtti.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin giderek genişlediğini anlatan Kanafeyev, "Yatırımcılar sürekli olarak Kazakistan'a geliyor ve önemli katkılar sağlıyor. Şu anda ticaret hacmimiz 6,5 milyar dolar seviyesinde." diye konuştu.

Turizm, kültür ve ticaret alanlarında güçlenen ilişkilerin ileriki dönemde daha da derinleşmesini beklediklerini vurgulayan Kanafeyev, Antalya'nın iki ülke arasındaki bağların önemli merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Diplomasi, Ekonomi, Antalya, turist, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazakistan, Antalya'ya Turist Akınını Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 11:53:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Kazakistan, Antalya'ya Turist Akınını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.