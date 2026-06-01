Kazakistan\'dan Dalaman\'a Uçuş Başladı

Kazakistan'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine direkt uçuşlar kapsamında Almatı'dan gerçekleşen ilk seferde Dalaman Havalimanına gelen 176 yolcu, terminalde havalimanı yetkilileri tarafından çiçekler ve Kazakistan'a özgü geleneksel ikramlarla ağırlandı.

Bu yeni bağlantı, Dalaman Havalimanı'nın uluslararası uçuş ağını güçlendirme ve bölgeyi farklı pazarlara açma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu açıklandı. Yaz sezonu boyunca devam edecek seferler kapsamında Air Astana, Kazakistan'dan Dalaman'a haftada 4 uçuş gerçekleştirecek. Programda Almatı'den 2, Astana'dan ise 2 frekans yer alacak.

Kazakistan'dan gelen ilk yolcuları karşılama kapsamında Kazak yolculara karanfiller takdim edilirken, Baursak ve Jent gibi Kazakistan'ın geleneksel tatlarından hazırlanan ikramlıklar sunuldu. Uçuş ekibine ise günün anısına çiçek ve pasta verildi. Kazakistan pazarının son yıllarda Türkiye'ye ve özellikle Muğla'ya yönelik ilgisinin artmasıyla birlikte, Dalaman'a başlatılan uçuşların bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yeni bağlantı sayesinde Almatı ve Astana'dan Dalaman'a erişim daha hızlı ve konforlu hale gelirken; Fethiye, Marmaris, Göcek ve çevresindeki turizm destinasyonlarının Orta Asya pazarındaki görünürlüğünün de güçlenmesi hedefleniyor.

Sezon boyunca sürdürülecek uçuşlarla birlikte Dalaman Havalimanı'nın uluslararası bağlantı ağının güçlenmesi, Muğla'nın farklı pazarlardaki erişilebilirliğinin artması ve bölge turizmine yönelik hareketliliğin desteklenmesi bekleniyor. - MUĞLA