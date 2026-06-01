Kazakistan'dan Dalaman'a Uçuş Başladı

01.06.2026 13:35
Almatı'dan Dalaman'a ilk sefer yapıldı, 176 yolcu geleneksel ikramlarla karşılandı.

Kazakistan'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine direkt uçuşlar kapsamında Almatı'dan gerçekleşen ilk seferde Dalaman Havalimanına gelen 176 yolcu, terminalde havalimanı yetkilileri tarafından çiçekler ve Kazakistan'a özgü geleneksel ikramlarla ağırlandı.

Bu yeni bağlantı, Dalaman Havalimanı'nın uluslararası uçuş ağını güçlendirme ve bölgeyi farklı pazarlara açma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu açıklandı. Yaz sezonu boyunca devam edecek seferler kapsamında Air Astana, Kazakistan'dan Dalaman'a haftada 4 uçuş gerçekleştirecek. Programda Almatı'den 2, Astana'dan ise 2 frekans yer alacak.

Kazakistan'dan gelen ilk yolcuları karşılama kapsamında Kazak yolculara karanfiller takdim edilirken, Baursak ve Jent gibi Kazakistan'ın geleneksel tatlarından hazırlanan ikramlıklar sunuldu. Uçuş ekibine ise günün anısına çiçek ve pasta verildi. Kazakistan pazarının son yıllarda Türkiye'ye ve özellikle Muğla'ya yönelik ilgisinin artmasıyla birlikte, Dalaman'a başlatılan uçuşların bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yeni bağlantı sayesinde Almatı ve Astana'dan Dalaman'a erişim daha hızlı ve konforlu hale gelirken; Fethiye, Marmaris, Göcek ve çevresindeki turizm destinasyonlarının Orta Asya pazarındaki görünürlüğünün de güçlenmesi hedefleniyor.

Sezon boyunca sürdürülecek uçuşlarla birlikte Dalaman Havalimanı'nın uluslararası bağlantı ağının güçlenmesi, Muğla'nın farklı pazarlardaki erişilebilirliğinin artması ve bölge turizmine yönelik hareketliliğin desteklenmesi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kazakistan, Havacılık, Ekonomi, Astana, Almatı, Turizm, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
