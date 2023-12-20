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Kazakistan'ın işlenmiş uranyum ihracatından 2,46 milyar dolar gelir - Son Dakika
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Kazakistan'ın işlenmiş uranyum ihracatından 2,46 milyar dolar gelir

Kazakistan, 2023 yılının ocak-ekim döneminde yurt dışına 2,46 milyar dolarlık işlenmiş uranyum satarak gelir elde etti. İhracat geliri, geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttı. Çin, Kazakistan'dan en çok işlenmiş uranyum ithal eden ülke oldu.

Kazakistan\'ın işlenmiş uranyum ihracatından 2,46 milyar dolar gelir
20.12.2023 - 15:11,
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Kazakistan'ın 2023 yılının ocak-ekim döneminde işlenmiş uranyum ihracatından 2,46 milyar dolar gelir kazandığı bildirildi.

Kazinform'un haberine göre, Kazakistan, Ocak-Ekim 2023 döneminde yurt dışına 2,46 milyar dolarlık işlenmiş uranyum sattı.

Buna göre işlenmiş uranyum ihracatından elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttı.

Kazakistan'dan en çok işlenmiş uranyum ithal eden ülkelerin başında Çin yer aldı.

Çin, Kazakistan'dan bu yıl ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemiyle kıyasla 2,2 kat artırarak 922,7 milyon dolara işlenmiş uranyum ihraç etti.

Rusya'ya işlenmiş uranyum ihracatı yüzde 72 artarak 1,2 milyar dolara ulaşırken, Kanada'ya yapılan ihracat ise yüzde 70 azalarak 168,5 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA
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