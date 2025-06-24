Kazakistan'ın Türkistan Şehri Turizmin Yeni Merkezi - Son Dakika
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Ekonomi

Kazakistan'ın Türkistan Şehri Turizmin Yeni Merkezi

24.06.2025 11:14
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Türkistan, Türk müteahhitlerin projeleriyle turizmde öne çıkıyor, kardeş ülkelerle iş birliği artıyor.

Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olarak kabul edilen Kazakistan'ın Türkistan şehri, Orta Asya'nın gözde turizm destinasyonlarından biri haline geliyor.

Türk müteahhit firmalarının havalimanı, kervansaray, otel gibi büyük projeleri üstlendiği şehir merkezi, dini, kültürel ve gastronomi turizmi alanlarında öne çıkıyor.

Türkistan Vali Yardımcısı Zülfikar Joldasov, AA muhabirine, Türk ve Kazak toplumlarının bir millet olduğunu vurgulayarak, kardeş Türk devletleriyle her alanda dayanışma halinde olduklarını ifade etti.

Türkistan şehrinin turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu aktaran Joldasov, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kazakistan'ı ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu, 1993'te ortak üniversite kurmak için adım atıldığını anlattı.

Joldasov, Türkler için bu coğrafyanın yabancı olmadığını dile getirerek, "Türkiye'nin turizm alanında çok gelişmiş olduğunu biliyoruz. Kazakistan'da yaşayan insanların büyük kısmı hayatlarında bir kere Türkiye'ye gitmişlerdir. Türk kardeşlerimizin de buraya ilgisinin her geçen gün arttığını görüyoruz. Türkiye'de yaşayan herkesin Hoca Ahmet Yesevi'nin şehrini görmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türk şirketlerinin bölgeye yatırım ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirten Joldasov, şunları kaydetti:

"Havalimanımızı, şehrimizin marka değeri olarak büyük kervansarayı Türk şirketleri inşa ettiler. Yine Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi bölgemizde seçkin konumda bulunuyor. Haftada iki gün havalimanımızdan İstanbul'a direk uçuşlarımız var. 2000 yıllık tarihiyle tarihi Türkistan şehri alimlerin yatağıdır. Hoca Ahmet Yesevi'nin binlerce öğrencisi Türkiye, Suudi Arabistan ve Avrupa ülkelerine kadar ulaşmış ve dinimizi yayarak medeniyetimize hizmet etmişlerdir.

İnsanların bu manevi iklimi ziyaret etmeleri bizleri memnun ediyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bizi İstanbul'da ağırladı. Bizler de onları bugün Türkistan'da ağırlıyoruz. Türk seyahat acentelerine ve turizm girişimcilerine elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Her geçen gün seyahat acentelerinin ilgisi artıyor. Karşılıklı dayanışma ve işbirliği duygularımızı geliştirmeye devam ediyoruz."

"Bölge ülkelerinden de ciddi bir akış gözlemliyoruz"

Türkistan Valiliği Turizm Müdürü Nurdaulet Medeuov da Türkistan'a uluslararası bir ilginin olduğunu, şehri 2024'te yaklaşık 600 bin turistin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Türk turistlerin şehre olan ilgisinin temelinde kültür ve inanç birlikteliği olduğunu ifade eden Medeuov, şöyle devam etti:

"Bölge ülkelerinden de ciddi bir akış gözlemliyoruz. 2025 Mayıs itibarıyla şehrimize İstanbul'un dışında Abu Dabi, Kuveyt ve Semerkand şehirlerinden direk uçuşlar başladı. Her geçen ay uluslararası destinasyonların sayısının artacağını düşünüyorum. 2019'a kadar Türkistan şehrinde 22 otel bulunuyordu. 5 sene içerisinde bu sayıyı 68'e çıkardık. Türk şirketlerinin inşa ettiği büyük kervansarayda 8 boyutlu sinema ve geleneksel gece su şovları ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor."

GeziciYAK Travel Genel Müdürü Sevinç Aydoğan da Türkistan'a 15 yıldan sonra ikinci gelişi olduğunu belirterek, bu sürede bölgenin büyük atılımla ilerlediğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Aydoğan, Türkistan halkının da bu atılımın paydaşı olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkistan ata yurdumuz olarak Türk dünyasında simgesel öneme sahip olmasının yanında devlet, din, felsefe, bilim ve edebiyat alanında çağlar boyunca iz bırakmış Hoca Ahmet Yesevi, Farabi, Timur gibi şahsiyetlere de ev sahipliği yapmıştır. Çin'den Avrupa'ya uzanan tarihi ticaret-kültür yolu tarihi İpek Yolu'nun incilerinden biri olarak önemli bir destinasyon. Derin tarihsel mirası, muhteşem doğası ve öne çıkan gastronomisiyle önemli bir rotaya dönüşebilecek zengin hikayelere ve envantere sahip."

Lisav Travel Genel Müdürü Bahattin Abi de Türkistan'ın Türkiye'den gelen ziyaretçilerini büyük misafirperverlikle karşıladığını kaydetti.

TÜRSAB tarafından seyahat acenteleri ve turizm girişimcileri için düzenlenen program sayesinde bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıdıklarını aktaran Abi, Türkistan'ın mutlaka gezilip görülmesi gereken turistik destinasyon olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kazakistan'ın Türkistan Şehri Turizmin Yeni Merkezi - Son Dakika

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