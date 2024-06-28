Kazakistan, Türkiye'den daha fazla turist bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kazakistan, Türkiye'den daha fazla turist bekliyor

Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev, Kazakların tatil için en fazla Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, Türkiye'den de daha fazla turisti Kazakistan'da ağırlamak istediklerini söyledi. Antalya'yı en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 6'ncı sırada yer alan Kazakistan'dan gelen turist sayısında artış yaşanıyor. Geçen yıl ilk 5 ayda 64 bin Kazak turist ağırlayan kent, bu yıl aynı dönemde yaklaşık 72 bin Kazak turisti konuk etti. Geçen yıla göre kente gelen Kazak turist sayısında yüzde 12,3'lük bir artış gerçekleşti.

28.06.2024 12:35
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Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeev, Kazakların tatil için en fazla Antalya'yı tercih ettiğini belirterek, Türkiye'den de daha fazla turisti Kazakistan'da ağırlamak istediklerini söyledi.

Antalya'yı en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında 6'ncı sırada yer alan Kazakistan'dan gelen turist sayısında artış yaşanıyor.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden gelen yolcu istatistiklerine göre, geçen yıl ilk 5 ayda 64 bin Kazak turist ağırlayan kent, bu yıl aynı dönemde yaklaşık 72 bin Kazak turisti konuk etti. Geçen yıla göre kente gelen Kazak turist sayısında yüzde 12,3'lük bir artış gerçekleşti.

Kanafeev, AA muhabirine, Antalya'nın turizmde bir dünya kenti haline geldiğini söyledi.

Kazaklar için de Antalya'nın özel bir şehir olduğunun altını çizen Kanafeev, "Geçen sene Kazakistan'dan Antalya'ya yaklaşık 500 bin turist geldi. Bizim için Türkiye tatil konusunda birinci sıradadır. Kazakistanlı aileler, tatil için en fazla Antalya'yı tercih ediyor. Bu yıl da 500 binin altına düşmez." dedi.

"Türkiye'den daha fazla turist bekliyoruz"

Başkonsolos Kanafeev, Kazakistan'ın da önemli turizm potansiyellerine sahip olduğunu belirtti.

Kazakistan'nın dünya turizm pastasından daha fazla pay almasını istediklerini aktaran Kanafeev, bu konuda Türkiye'den de destek beklediklerini söyledi. Kazakistan'ın Astana, Almatı gibi görülmeye değer kentlere sahip olduğuna işaret eden Kanafeev, kanyon, kayak merkezi, etno, gastronomi gibi farklı turizm değerlerinin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'den Kazakistan'a gelen turist sayısının beklentinin altında olduğunu ifade eden Kanafeev, "Geçen sene Türkiye'den 136 bin kişi Kazakistan'ı ziyaret etti, bu rakamı biraz daha artırmak gerekiyor. Daha fazla Türk kardeşlerimizi ata yurtları Kazakistan'da görmek istiyoruz. Bu yıl Türkiye'den 150 bin civarında turist bekliyoruz." diye konuştu.

Dünya Göçebe Oyunları'nın bu yıl 8-14 Eylül'de Astana'da "Büyük Bozkırda Buluşma" sloganıyla düzenleneceğini anımsatan Kanafeev, 80'in üzerinde ülkeden katılımcı beklediklerini söyledi.

Kanafeev, gerek organizasyon için gerekse tatil için daha fazla Türk ziyaretçiyi Kazakistan'a davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kazakistan, Türkiye'den daha fazla turist bekliyor - Son Dakika

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