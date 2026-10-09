Kazakistan Ulusal Bankası\'ndan Türkiye\'ye dijital para işbirliği mesajı geldi

BAHAR YAKAR/YUNUS TÜRK - Kazakistan Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Akylzhan Baimagambetov, Türkiye ve Kazakistan'ın kardeş ülkeler olduğunu ifade ederek, "Kazakistan'ın merkez bankasının dijital para birimi konusunda oldukça geniş bir tecrübesi var ve deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. Aynı şekilde Türkiye'ye gelmeyi ve birbirimizin tecrübelerinden öğrenmeyi de istiyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) düzenlenen, dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanları ile üst düzey politika yapıcıları bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu devam ediyor.

Kazakistan Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Akylzhan Baimagambetov, forum kapsamında düzenlenen "Ticaretteki Belirsizlik Ortamında Büyümeyi Dengelemek: Dış ve İç Talebin Rolü" başlıklı panele katıldı.

Panelin ardından Baimagambetov, AA muhabirine küresel ekonomide öne çıkan güncel gelişmeler, Türkiye ve Kazakistan merkez bankaları arasındaki işbirliği potansiyeli ve İFM'nin küresel bir finans merkezi olma potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret politikalarına dair belirsizliklerin, çatışmaların ve Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması ihtimalinin ticaret yolları, politikaları ve gümrük tarifeleri açısından belirsizlikler yarattığını belirten Baimagambetov, tüm bunların küresel talep üzerinde de büyük bir belirsizliğe yol açtığını ifade etti.

Baimagambetov, söz konusu gelişmelerin uzun sürmesi halinde etkilerinin kısa vadeli bir şoktan ziyade kalıcı hale gelebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Baimagambetov, küresel ekonominin düşünülenden daha dirençli olduğuna inandığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan 2025'te ilan ettiği "Kurtuluş Günü" tarifelerine de değindi. ???????Baimagambetov, söz konusu dönemde büyük uluslararası finans kuruluşlarının ticaret büyümesinin yüzde 1,8 ile sınırlı kalacağını öngördüğünü, ancak gerçekleşmenin yüzde 5 olduğunu söyledi.

"Merkez bankalarının fiyat istikrarını korumaya odaklanması gerektiğine inanıyorum"

Merkez bankaları için temel zorluğun, böylesine belirsiz zamanlarda ve bu denli elverişsiz dış koşullarda hedeflerine ulaşmak olduğunu düşündüğünü ifade eden Akylzhan Baimagambetov, bu durumun genellikle enflasyonist riskleri artırdığını, enflasyon beklentilerini yükselttiğini, enflasyon kaynaklı baskı oluşturduğunu anlattı.

Baimagambetov, enflasyonla mücadele etmek ile ekonomiye zarar vermemek arasındaki dengenin, bu dönemde merkez bankaları için en büyük zorluklardan biri olduğunu ifade ederek, "Merkez bankalarının fiyat istikrarını korumaya odaklanması gerektiğine inanıyorum. Temel hedefimiz budur. Merkez bankaları tüm bu tehditleri ve ekonomi üzerinde risk oluşturan tüm dış koşulları hesaba katmalıdır." diye konuştu.

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere ve iki ülkenin merkez bankaları arasındaki işbirliğine değinen Baimagambetov, "Kazakistan ve Türkiye kardeş ülkeler. Tarihsel, dilsel ve kültürel bağlarımız var. Türkiye'de Kazakistan'dan 'ata yurt' olarak bahsedildiğini biliyorum. Bu nedenle iki merkez bankası arasında bu denli büyük bir işbirliğinin olması son derece doğal." dedi.

Bu bağlamda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyi'nin ilk toplantısının 2025'te Kazakistan'da yapıldığını hatırlatan Baimagambetov, Türkiye'den de TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bu toplantıya katıldığına dikkati çekti.

"Türkiye, farklı ticaret güzergahlarının kesişim noktasında"

Akylzhan Baimagambetov, iki ülkenin belirsizlik dönemlerinde para politikası, finansal istikrar ve teknik destek gibi pek çok konuda birlikte çalışabileceğini ifade etti.

Kazakistan'ın merkez bankasının dijital para birimi konusunda oldukça geniş bir tecrübesi bulunduğunu belirten Baimagambetov, "Deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. Aynı şekilde Türkiye'ye gelmeyi ve birbirimizin tecrübelerinden öğrenmeyi de istiyoruz." diye konuştu.

İFM'nin küresel ölçekte bir finans merkezi olma potansiyelini değerlendiren Baimagambetov, bu hedefin büyük bir çalışma gerektirdiğini belirterek Kazakistan'da Astana Uluslararası Finans Merkezi'ni geliştirdiklerinden bahsetti.

Baimagambetov, "Türkiye'nin ve İstanbul'un da bu alanda potansiyeli olduğuna inanıyorum. Türkiye, farklı ticaret güzergahlarının kesişim noktasında. Bu nedenle İstanbul'un böyle bir rol üstlenmesi oldukça doğal. Başarıya ulaşmak için gereken her şeye sahip olduğunuzu düşünüyorum." dedi.