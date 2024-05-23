KazanForum 2024'te 120 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

KazanForum 2024'te 120 anlaşma imzalandı

KazanForum 2024\'te 120 anlaşma imzalandı

Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024 etkinliğine katılan farklı ülke, şirket ve kurumlar arasında eğitimden kültüre birçok alanda 120 anlaşma imzalandı. KazanForum, 14-19 Mayıs tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirildi. Etkinliğe 87 farklı ülkeden 20 binden fazla katılımcı ve 40 ülkenin diplomatik misyon temsilcileri katıldı. Anlaşmalar, spor, kültür, eğitim, bilgi teknolojileri ve göç politikaları alanlarında gerçekleşti.

23.05.2024 11:43
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"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2024" etkinliğine katılan farklı ülke, şirket ve kurumlar arasında eğitimden kültüre birçok alanda 120 anlaşma imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu KazanForum, 14-19 Mayıs tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirildi.

KazanForum'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15'incisi düzenlenen forumda farklı başlıklarda 180 etkinlik düzenlendi.

Bu yıl 87 farklı ülkeden 20 binden fazla katılımcının yer aldığı etkinliğe, Avrupa, Asya ve Afrika'dan 40 ülkenin diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Etkinliğe katılan ülkeler, şirketler ve kurumlar arasında spor, kültür, eğitim, bilgi teknolojileri ve göç politikaları alanlarında 120 anlaşma imzalandı.

KazanForum 2024 kapsamında düzenlenen ekonomi toplantılarında, uluslararası işbirliği, İslami finans ve yatırım, helal sanayi, bilim ve teknoloji, yapay zeka, insan kaynakları, turizm ve kültür konularına odaklanıldı.

Toplantılarda, Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) arasında finans ve lojistik alanlarındaki işbirliği imkanları da ele alındı.

Forum kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptı

Ziyaretçiler, forum kapsamında düzenlenen "Modest Fashion Day" etkinliğinde İslami modadaki son yenilikler hakkında bilgi edindi.

Forum kapsamında farklı ülkelerden aşçılar arasında yarışma da düzenlendi. Yemek pişirme kültürünü sanata dönüştüren uluslararası şefler "Yunus Ahmetzyanov Uluslararası İslam Ülkeleri Genç Şefler Turnuvası"nda bir araya geldi. Rusya, Tataristan, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Tunus, Fas, Senegal ve Özbekistan'ın yarıştığı turnuvayı Faslı aşçı Redouane Ouadidou kazandı.

Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nda ise dünyanın birçok yerinden getirilen 4 bin 500 helal standartlı ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KazanForum 2024'te 120 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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