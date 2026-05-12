KazanForum'da 118 Anlaşma İmzalanacak

Tataristan Yatırım Geliştirme Ajansı Genel Müdürü ve KazanForum Federal Organizasyon Komitesi Üyesi Taliya Minullina, "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum" kapsamında 118 anlaşmanın imzalanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen uluslararası forum öncesinde düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun kapsamına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Minullina, burada yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kararıyla KazanForum'un federal statüye sahip olduğunu belirtti.

Organizasyon komitesine Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin'in başkanlık ettiğini aktaran Minullina, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'un forumun hazırlanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Minullina, forum için yıl boyunca hazırlık yapıldığını vurgulayarak "Kayıt sistemimize göre şu ana kadar 103 ülke katılım sağladı. Bu sayı, forum tarihinde ilk kez bu kadar geniş bir uluslararası temsil anlamına geliyor." dedi.

Forum kapsamında 149 iş oturumunun düzenleneceğini aktaran Minullina, programın Kazan Expo Uluslararası Fuar Merkezi başta olmak üzere, çeşitli noktalarda gerçekleştirileceğini söyledi.

Minullina, etkinlikler çerçevesinde Agro-Endüstri Parkı'nda kurulan Uluslararası Kazan Helal Pazarı'nın resmi açılışının yarın yapılacağını, ayrıca sergiler, moda gösterileri, ödül törenleri ve dini etkinliklerin de programda yer aldığını ifade etti.

Forumda, 368 VIP heyetin ağırlanacağını kaydeden Minullina, 118 anlaşmanın imzalanmasının beklendiğini ve yatırım projelerine yönelik özel bir sergide 152 projenin tanıtılacağını dile getirdi.

KazanForum'un kültürel iş birliklerini güçlendirmesi hedefleniyor

Tataristan Kültür Bakanı İrada Ayupova da Kazan'ın İslam dünyasının kültür başkenti olarak seçilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Ayupova, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin kültür bakanlarının katılımıyla konferans düzenleneceğini ve etkinliklerin kültürel iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Ayupova, forum kapsamında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve İslam kültürüne yönelik etkinliklerin düzenleneceğini, 17 Mayıs'ta ise Bulgar Antik Kenti'nde İslam'ın kabulüne adanan geleneksel programın gerçekleştirileceğini ifade etti.

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu Başkan Yardımcısı ve Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Marat Gatin ise grubun 20'nci yılını kutladığını belirterek forum kapsamında siyaset, ekonomi, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini ele alan oturumların düzenleneceğini kaydetti.

Gatin, medya forumunda yapay zeka ve dijitalleşmenin gazeteciliğe etkilerinin ele alınacağını, ayrıca genç diplomatlar ve genç aşçılar programlarıyla uluslararası etkileşimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Spor ve Sosyal Projeler Genel Müdürü Maxim Denisov da organizasyon kapsamında ulaşım, konaklama ve akreditasyon süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Denisov, etkinliklerde 600 gönüllünün görev alacağını ve katılımcılar için ulaşım ile lojistik desteğin sağlanacağını ifade etti.