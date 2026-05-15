KazanForum\'da Rusya-İslam Dünyası İşbirliği Ele Alındı

15.05.2026 16:04
Kazan'da düzenlenen toplantıda Rusya ile İslam dünyası arasındaki işbirliği konuları tartışıldı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu KazanForum kapsamında, "Rusya-İslam Dünyası: Stratejik Vizyon Grubu" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Toplantıda, Rusya ile İslam dünyası arasında işbirliği ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan Tataristan Cumhuriyeti Reisi ve Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu Başkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimleriyle Rusya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüsü kazandığını belirtti.

Minnihanov, "Bu durum, karşılıklı anlayışı güçlendirdi, güvenlik, terörle mücadele, ekonomik kalkınma, insani yardım girişimleri, kültürel değişim ve dinler arası diyalog alanlarında işbirliğini genişletti." ifadelerini kullandı.

Bugünkü toplantının konusunun Tataristan ile İslam devletleri arasındaki kültürel, dini ve ekonomik işbirliğine ilişkin geniş bir yelpazedeki konuları görüşmek olduğunu ifade eden Minnihanov, dünyanın çok kutuplu düzene geçiş sürecinden geçtiğini ve bazı ülkelerin mevcut sistemi korumak için yaptırım, baskı ve askeri tehdit yöntemlerine başvurduğunu dile getirdi.

Strateji Vizyon Grubu işbirliklerini genişletmeye odaklanacak

Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu'nun karşılıklı güveni artırmaya ve kamu diplomasisi yoluyla işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini belirten Minnihanov, Kazan'ın 2026 için "İslam Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini hatırlattı.

Minnihanov, bu kapsamda yıl boyunca çok sayıda etkinlik düzenleneceğini aktararak, dini eğitim dahil eğitim alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemine dikkati çekti.

Ayrıca dini eğitim de dahil olmak üzere eğitim alanındaki işbirliğinin genişletilmesinin önemine işaret eden Minnihanov, "Özellikle Rusya ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerindeki dini ve laik eğitim kurumları arasındaki bağların, düzenli öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları da dahil olmak üzere, güçlendirilmesi önemlidir." diye konuştu.

Minnihanov, bugünkü toplantının ülkeler arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmek için atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, "Değerli dostlar, KazanForum etkinliklerine katıldığınız için tekrar teşekkür eder, size barış, refah ve Yüce Allah'ın tüm hayırlı işleriniz için yardımını dilerim." diyerek sözlerine son verdi.

Toplantıda çok sayıda önde gelen Rus ve uluslararası yetkili katıldı. Davetliler arasında Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı İdari Ofisi Başkan Yardımcısı Magomedsalam Magomedov, İslam İşbirliği Teşkilatı Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yousef Al-Dobeay, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı'nın Volga Federal Bölgesi Özel Temsilcisi Igor Komarov, ICESCO Genel Direktörü Salim bin Mohammed AlMalik, İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliği (UNA) Genel Direktörü Mohammed Al-Yami ve Arap Birliği Kültür Dairesi Direktörü Youssef Badr Mishari dahil olmak üzere Arap Birliği temsilcileri yer aldı.

Kaynak: AA

